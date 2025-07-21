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Головна Фінанси Як платити за світло влітку менше — у ДТЕК назвали важливий нюанс

Як платити за світло влітку менше — у ДТЕК назвали важливий нюанс

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 13:35
Як економити світло з кондиціонером — у ДТЕК озвучили важливі поради
Людина тримає гроші в руках і перевіряє платіжку за комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Влітку в Україні буває доволі спекотно, тож багато громадян вмикають кондиціонери. Це може призвести до того, що цифри у платіжках за світло будуть захмарними.

Редакція Новини.LIVE пояснює, чи реально економити на електроенергії та користуватися кондиціонером.

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У ДТЕК розповіли, що заощаджувати електроенергію допоможе, наприклад, правильно підібраний температурний режим на кондиціонері, адже занадто низька температура — це великі цифри у платіжках.

"Оптимальними є 24-26 градусів за Цельсієм. Кожен градус нижче 22 градусів за Цельсієм додає до рахунку до 8%, — пояснили у ДТЕК.

Також громадянам, які у спекотні літні дні користуються кондиціонерами, порадили закривати вдень штори, а вікна покрити спеціальними плівками. Так приміщення нагріватиметься повільніше, а кондиціонер працюватиме під меншими навантаженнями.

Водночас найбільша проблема для кондиціонерів — це забиті фільтри. Очищати їх потрібно щомісяця, а якщо цього не робити, тоді техніка працюватиме менш ефективно і споживатиме більше електроенергії.

Нагадаємо, що з липня в Україні оновився показник номінальної напруги. У ДТЕК пояснили, чи зміниться щось для українців. Дізнавайтесь також, чи зміниться тариф на електроенергію з 1 серпня. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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