Військова облігація "Сімеїз": що купують українці та коли буде виплата

Застосунок Дія в телефоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація "Сімеїз". Придбати її можна від 1 003,3 грн, заявлена дохідність становить від 15%, а виплата запланована на 15 вересня 2027 року. Таким чином, українці можуть вкласти гроші у державні цінні папери та отримати дохід після завершення строку їх обігу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний Telegram-канал "Дії".

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Скільки коштує облігація "Сімеїз"

Нова військова облігація доступна для придбання у застосунку "Дія". Її вартість стартує від 1 003,3 грн, а заявлена дохідність — від 15%.

Дата виплати за облігацією — 15 вересня 2027 року. Тобто інвестор, який купує папір, погоджується тримати вкладення до визначеної дати або може скористатися можливістю продати облігацію раніше за умовами свого посередника.

Важливо, що 15% — це показник дохідності облігації, а не сума, яку автоматично потрібно додати до ціни купівлі. Фактичний фінансовий результат залежить від умов конкретного випуску та ціни, за якою інвестор придбав цінний папір.

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Як купити "Сімеїз" у "Дії"

Щоб придбати військову облігацію, потрібно відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Військові облігації", обрати "Сімеїз", партнера та кількість облігацій.

Після цього необхідно підписати операцію та здійснити оплату. Таким способом можна придбати не одну, а кілька облігацій — залежно від суми, яку людина готова інвестувати.

Мінімальна сума входу за повідомленням "Дії" становить близько 1 003 грн за одну облігацію.

Скільки українці вже вклали у військові облігації

За даними "Дії", українці вже придбали через застосунок понад 34,4 млн військових облігацій. Загальна сума таких інвестицій перевищила 35,7 млрд грн.

Військові облігації є державними цінними паперами. Мінфін зазначає, що залучені через них кошти використовуються для фінансування потреб держави та Сил оборони України.

Для інвестора це водночас можливість отримати гарантований державою дохід за умовами конкретного випуску. Перед купівлею варто перевірити строк погашення, дохідність та умови придбання у вибраного партнера.

Раніше Новини.LIVE писали, що в "Дії" змінилися комісії за оплату податків та інших державних платежів. Для військових облігацій також встановили окрему комісію — 0,2% від суми операції. Зміни набули чинності у квітні 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через "Дію" енергетики та інші працівники аварійно-відновлювальних бригад могли отримати по 20 000 грн. Виплати передбачили для фахівців, які відновлюють пошкоджену критичну інфраструктуру після атак. Кошти мали надходити на поточні рахунки працівників без необхідності відкривати новий рахунок.