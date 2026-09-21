Военная облигация "Симеиз": что покупают украинцы и когда будет выплата

Приложение "Дія" в телефоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Дія" стала доступна новая военная облигация "Симеиз". Приобрести ее можно от 1003,3 грн, заявленная доходность составляет от 15 %, а выплата запланирована на 15 сентября 2027 года. Таким образом, украинцы могут вложить деньги в государственные ценные бумаги и получить доход по истечении срока их обращения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный Telegram-канал Дії.

Реклама

Сколько стоит облигация "Симеиз"

Новая военная облигация доступна для приобретения в приложении "Дія". Ее стоимость начинается от 1 003,3 грн, а заявленная доходность — от 15%.

Дата выплаты по облигации — 15 сентября 2027 года. То есть инвестор, покупающий ценную бумагу, соглашается удерживать вложение до указанной даты или может воспользоваться возможностью продать облигацию раньше на условиях своего посредника.

Важно, что 15% — это показатель доходности облигации, а не сумма, которую автоматически нужно прибавить к цене покупки. Фактический финансовый результат зависит от условий конкретного выпуска и цены, по которой инвестор приобрел ценную бумагу.

Читайте также:

Как купить "Симеиз" в "Дії"

Чтобы приобрести военную облигацию, нужно открыть приложение "Дія", перейти в раздел "Военные облигации", выбрать "Симеиз", партнера и количество облигаций.

После этого необходимо подтвердить операцию и произвести оплату. Таким образом можно приобрести не одну, а несколько облигаций — в зависимости от суммы, которую человек готов инвестировать.

Минимальная сумма вложения, согласно сообщению "Дії", составляет около 1 003 грн за одну облигацию.

Сколько украинцы уже вложили в военные облигации

По данным "Дії", украинцы уже приобрели через приложение более 34,4 млн военных облигаций. Общая сумма таких инвестиций превысила 35,7 млрд грн.

Военные облигации являются государственными ценными бумагами. Минфин отмечает, что привлеченные через них средства используются для финансирования нужд государства и Сил обороны Украины.

Для инвестора это одновременно возможность получить гарантированный государством доход на условиях конкретного выпуска. Перед покупкой стоит проверить срок погашения, доходность и условия приобретения у выбранного партнера.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Дії изменились комиссии за уплату налогов и других государственных платежей. Для военных облигаций также установили отдельную комиссию — 0,2% от суммы операции. Изменения вступили в силу в апреле 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что через Дію энергетики и другие работники аварийно-восстановительных бригад могли получить по 20 000 грн. Выплаты предусмотрели для специалистов, восстанавливающих поврежденную критическую инфраструктуру после атак. Средства должны были поступать на текущие счета работников без необходимости открытия нового счета.