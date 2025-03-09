Долар, євро чи ОВДП — що обрати для інвестицій у 2025

Людина тримає у руках гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям, які у 2025 році роздумують над ефективним зберіганням грошей, варто вкласти їх в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), номінованої у гривнях. Це найкращий спосіб отримати високу дохідність.

Про це сказав в етері "Київ 24" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Чому вигідно вкладати в ОВДП у 2025 році

За його словами, з доходу від ОВДП українцям не потрібно платити ПДФО та військовий збір.

"Тобто весь дохід, що вам виплачується, — чистий дохід після сплати всіх податків", — сказав він.

Натомість українці, які вирішують зберігати гроші у доларах або євро мають пам'ятати не тільки про існування інфляції, а про те, що іноземна валюта часто втрачає у ціні.

"Ми рахуємо альтернативну вартість, то найкраще гроші тримати в облігаціях, номінованих в гривні. Та дохідність, яку вам сьогодні дає ОВДП — це навіть краще, ніж зберігати гроші у доларах або поклали б на якийсь рахунок. Тому сьогодні дохідність ОВДП найбільш вигідна", — підкреслив економіст.

Детальніше про військові облігації

Військові облігації — це інструмент державного боргу, який випускається з для фінансування національної оборони. В Україні завдяки таким облігаціям не тільки фінансують військові потреби, а й шукають інвесторів, які хочуть мати стабільний дохід у довгостроковій перспективі. У ОВДП є кілька ключових переваг:

Гарантія від держави. Саме уряд випускає облігації, тож основний ризик зазвичай зводиться до мінімуму.

Високий дохід. Фінансові ринки часто вкрай нестабільні, тому військові облігації зазвичай пропонують інвесторам більш вигідні умови з погляду процентних ставок порівняно з іншими інструментами.

Захист від інфляції. Інвестиції в облігації можуть стати хорошим інструментом для збереження та примноження капіталу в умовах інфляції, оскільки дохід від облігацій може перевищувати рівень інфляції.

Раніше ми пояснювали, коли саме українцям варто інвестувати в ОВДП, щоби примножити дохід. Так, на думу старшого фінансового аналітика ICU Тараса Котовича, на загальну дохідність інвестицій впливає час купівлі облігації.

Також нагадаємо, що українці можуть отримувати прибуток, якщо інвестують в акції відомих світових компаній. Робити це можна навіть під час війни.