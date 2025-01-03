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У "Дії" виникла плутанина з виплатою "Нацкешбеку" за грудень

3 січня 2025 11:12
Ксенія Симонова - Редактор
Нацкешбек в Україні — коли виплатять кошти за грудень
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям уточнили, коли чекати на нарахування компенсацій на картки "Національного кешбеку" за придбання вітчизняних товарів у грудні 2024 року. У застосунку "Дія" надходить недостовірна інформація.

Про це повідомили представники Міністерства цифрової трансформації на сторінці "Дія" в соцмережі Facebook.

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Коли чекати на кошти "Нацкешбеку" за грудень

В одному з коментарів на сторінці порталу держпослуг "Дія" українка попросила уточнити, коли слід чекати на накопичені кошти в грудні на картки "Національного кешбеку", оскільки в застосунку зазначено про надходження в січні.

"Чому в Дії пишеться, що кешбек виплатиться в січні, а раніше в лютому за грудень/січень?", — йдеться у повідомленні користувачки.

 

Дія
Скриншот. Джерело: Дія у соцмережах

Представники Мінцифри повідомили, що нараховані кошти за грудень та січень насправді надійдуть у лютому 2025 року, як і заявлялося раніше. У застосунку клієнтам надходить некоректна інформація.

"Дякуємо, передамо розробникам. Згодом інформація оновиться. Нараховані кошти за грудень та січень ви зможете отримати у лютому, згідно з постановою", — йдеться у відповіді.

Які суми компенсацій за програмою "Нацкешбек"

У рамках програми "Нацкешбек" громадяни отримують за купівлю товарів від українських виробників компенсації у 10%. За місяць максимально виплачують до 3 тис. гривень кешбеку.

Для перевірки надходження коштів кешбеку можна скористатися застосунком "Дія".

Компенсовані кошти дозволяється витратити на оплату низки послуг: комунальних, медичних, транспортних послуг, також можна здійснити перерахунок коштів на підтримку ЗСУ, придбати військові облігації.

Раніше ми писали, що громадяни мають проблеми з нарахуванням компенсацій на картки "Нацкешбеку" у магазинах. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, коли може відбуватися подібне.

Також повідомляли про популярні товари за програмою "Національного кешбеку". Йдеться про хліб, солодощі, молочні продукти, напої, м’ясо, та побутові товари.

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