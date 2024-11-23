Скільки нацкешбеку отримали українці за жовтень — дані Мінцифри

Покупці в супермаркеті. Фото: УНІАН

Українцям у листопаді нарахували кошти в межах програми "Національний кешбек". Виплати за минулий місяць значно зросли.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Детальніше про виплати нацкешбеку

За його інформацією, на 22 листопада українці отримали на карти "Національного кешбеку" виплати за жовтень, які перевищили 119 млн грн. Це втричі більше, ніж було виплачено у вересні.

Федоров повідомив, що серед найбільш популярних покупок українців були хліб і кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметика та товари для дому. Крім того:

Кешбек нараховується на 324 тис. товарів від 1 586 українських виробників.

66 % користувачів — це українці до 45 років.

Виплати нацкешбеку за жовтень. Джерело: t.me/zedigital

"Долучайтеся до Національного кешбеку в Дії. Накопичуйте кошти за купівлю українських товарів та оплачуйте ними комунальні, медичні, транспортні й інші послуги. Також кешбек можна задонатити на допомогу Силам оборони або інвестувати в облігації", — закликав Федоров.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні стартувала програма "Національний кешбек", до якої можна приєднатися через банк. Окрім того, на цю ж картку планують видавати тисячу від Зеленського. За словами адвокатки Аліси Константін, гроші, які повертаються українцям кешбеком, також будуть оподатковані, а податкова знатиме більше про їхні банківські рахунки.

Ми також писали, що в "Ощадбанку" дали поради, як діяти у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.