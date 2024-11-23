Скільки нацкешбеку отримали українці за жовтень — дані Мінцифри

Національний кешбек — що найчастіше купують українці
Українцям у листопаді нарахували кошти в межах програми "Національний кешбек". Виплати за минулий місяць значно зросли.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Детальніше про виплати нацкешбеку
За його інформацією, на 22 листопада українці отримали на карти "Національного кешбеку" виплати за жовтень, які перевищили 119 млн грн. Це втричі більше, ніж було виплачено у вересні.
Федоров повідомив, що серед найбільш популярних покупок українців були хліб і кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметика та товари для дому. Крім того:
- Кешбек нараховується на 324 тис. товарів від 1 586 українських виробників.
- 66 % користувачів — це українці до 45 років.
"Долучайтеся до Національного кешбеку в Дії. Накопичуйте кошти за купівлю українських товарів та оплачуйте ними комунальні, медичні, транспортні й інші послуги. Також кешбек можна задонатити на допомогу Силам оборони або інвестувати в облігації", — закликав Федоров.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні стартувала програма "Національний кешбек", до якої можна приєднатися через банк. Окрім того, на цю ж картку планують видавати тисячу від Зеленського. За словами адвокатки Аліси Константін, гроші, які повертаються українцям кешбеком, також будуть оподатковані, а податкова знатиме більше про їхні банківські рахунки.
Ми також писали, що в "Ощадбанку" дали поради, як діяти у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.
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