Нацкешбэк в Украине — когда выплатят средства за декабрь

У "Дії" возникла путаница с выплатой "Нацкешбэка" за декабрь
Украинцам уточнили, когда ждать начисления компенсаций на карты "Национального кешбэка" за приобретение отечественных товаров в декабре 2024 года. В приложении "Дія" приходит недостоверная информация.
Об этом сообщили представители Министерства цифровой трансформации на странице "Дія" в соцсети Facebook.
Когда ждать средств "Нацкешбэка" за декабрь
В одном из комментариев на странице портала госуслуг "Дія" украинка попросила уточнить, когда следует ожидать накопленные средства в декабре на карты "Национального кешбэка", поскольку в приложении указано о поступлении денег в январе.
"Почему в Дії пишется, что кешбэк выплатится в январе, а раньше в феврале за декабрь/январь?" — говорится в сообщении пользовательницы.
Представители Минцифры сообщили, что начисленные средства за декабрь и январь в действительности начислят в феврале 2025 года, как и заявлялось ранее. В приложении клиентам приходит некорректная информация.
"Спасибо, передадим разработчикам. Впоследствии информация обновится.
Начисленные средства за декабрь и январь вы сможете получить в феврале, согласно постановлению", — говорится в ответе.
Какие суммы компенсаций по программе "Нацкешбэк"
В рамках программы "Нацкешбэк" граждане получают за покупку товаров от украинских производителей компенсацию в 10%. В месяц максимально выплачивают до 3 тыс. гривен кешбэка.
Для проверки поступления средств кешбэка можно воспользоваться приложением "Дія".
Компенсированные средства разрешается потратить на оплату ряда услуг: коммунальных, медицинских, транспортных услуг, также можно перечислить средства на поддержку ВСУ, приобрести военные облигации.
Ранее мы писали, что граждане имеют проблемы с начислением компенсаций на карточки "Нацкешбэка" в магазинах. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, когда может происходить подобное.
Также сообщали о популярных товарах по программе "Национального кешбэка". Речь идет о хлебе, сладостях, молочных продуктах, напитках, мясе и бытовых товарах.
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