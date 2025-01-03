Нацкешбэк в Украине — когда выплатят средства за декабрь

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам уточнили, когда ждать начисления компенсаций на карты "Национального кешбэка" за приобретение отечественных товаров в декабре 2024 года. В приложении "Дія" приходит недостоверная информация.

Об этом сообщили представители Министерства цифровой трансформации на странице "Дія" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Когда ждать средств "Нацкешбэка" за декабрь

В одном из комментариев на странице портала госуслуг "Дія" украинка попросила уточнить, когда следует ожидать накопленные средства в декабре на карты "Национального кешбэка", поскольку в приложении указано о поступлении денег в январе.

"Почему в Дії пишется, что кешбэк выплатится в январе, а раньше в феврале за декабрь/январь?" — говорится в сообщении пользовательницы.

Скриншот. Источник: Дія в соцсетях

Представители Минцифры сообщили, что начисленные средства за декабрь и январь в действительности начислят в феврале 2025 года, как и заявлялось ранее. В приложении клиентам приходит некорректная информация.

"Спасибо, передадим разработчикам. Впоследствии информация обновится.

Начисленные средства за декабрь и январь вы сможете получить в феврале, согласно постановлению", — говорится в ответе.

Какие суммы компенсаций по программе "Нацкешбэк"

В рамках программы "Нацкешбэк" граждане получают за покупку товаров от украинских производителей компенсацию в 10%. В месяц максимально выплачивают до 3 тыс. гривен кешбэка.

Для проверки поступления средств кешбэка можно воспользоваться приложением "Дія".

Компенсированные средства разрешается потратить на оплату ряда услуг: коммунальных, медицинских, транспортных услуг, также можно перечислить средства на поддержку ВСУ, приобрести военные облигации.

Ранее мы писали, что граждане имеют проблемы с начислением компенсаций на карточки "Нацкешбэка" в магазинах. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, когда может происходить подобное.

Также сообщали о популярных товарах по программе "Национального кешбэка". Речь идет о хлебе, сладостях, молочных продуктах, напитках, мясе и бытовых товарах.