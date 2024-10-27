Пенсія по втраті годувальника — за яких умов жінка може отримати виплати чоловіка

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні в разі втрати чоловіка як основного годувальника дружина може претендувати на його пенсію. Однак варто врахувати, що сума цих виплат не завжди буде вигіднішою за її власну пенсію.

Про це йдеться на порталі "Дія".

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Детальніше про пенсію через втрату годувальника

"Якщо чоловік був основним джерелом доходу дружини, вона може претендувати на його пенсію. Виплата призначається, якщо жінка не має можливості самостійно себе утримувати", — йдеться у повідомленні.

Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника в Україні також мають:

Інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Діти до 18 років, а також діти старше цього віку, якщо інвалідність була встановлена до 18 років.

Діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Діти-сироти — до 23 років.

Інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника розраховується на основі пенсійних виплат померлого. Розподіл коштів виглядає наступним чином:

Для одного непрацездатного члена сім'ї — 50% від пенсії за віком померлого годувальника.

Для двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% від пенсії за віком, яка ділиться між ними порівну.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в листопаді деякі українці ризикують залишитися без пенсії через необхідність обов’язкової ідентифікації. Це вимога для підтвердження права на отримання виплат.

Ми також писали, що Пенсійний фонд України у листопаді цього року нарахує деяким громадянам доплати у 450 гривень. Додаткові кошти надійдуть за умови виконання певних критеріїв.