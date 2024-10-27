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В Дії объяснили, когда жена может получить пенсию мужа

27 октября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсия по потере кормильца — при каких условиях женщина может получить выплаты мужчины
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине в случае потери мужа как основного кормильца жена может претендовать на его пенсию. Однако стоит учесть, что сумма этих выплат не всегда будет выгоднее ее собственной пенсии.

Об этом говорится на портале "Дія".

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"Если мужчина был основным источником дохода жены, она может претендовать на его пенсию. Выплата назначается, если у женщины нет возможности самостоятельно себя содержать", — говорится в сообщении.

Право на пенсию в связи с потерей кормильца в Украине также имеют:

  • Другой из супругов или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
  • Дети до 18 лет, а также дети старше этого возраста, если инвалидность была установлена до 18 лет.
  • Обучающиеся дети — до завершения учебы, но не дольше чем до 23 лет.
  • Дети-сироты — до 23 лет.
  • Другой из супругов, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается на основе пенсионных выплат умершего. Распределение средств выглядит следующим образом:

  • Для одного нетрудоспособного члена семьи — 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.
  • Для двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% от пенсии по возрасту, которая делится поровну между ними.

Что еще нужно знать

Напомним, в ноябре некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии из-за необходимости обязательной идентификации. Это требование подтверждения права на получение выплат.

Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины в ноябре этого года насчитает некоторым гражданам доплаты в 450 гривен. Дополнительные средства поступят при условии выполнения определенных критериев.

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