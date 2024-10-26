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Пенсіонерам доплатять у листопаді по 450 грн — кому пощастить

26 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з громадян отримає доплату 450 грн у листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) у листопаді цього року нарахує деяким громадянам доплати у 450 гривень. Додаткові кошти надійдуть за умови виконання певних критеріїв.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Кому з пенсіонерів доплатять у листопаді 450 грн

Згідно з українським законодавством, останні кілька років передбачені спеціальні доплати літнім громадянам. У 2024 році пенсіонерам, яким виповнюється 75 років, автоматично призначають доплату у 450 гривень.

Проте право на допомогу мають тільки ті, у кого невисокі пенсійні виплати. Так, вагомим критерієм є розмір законної сумарної виплати громадянина, який нараховує ПФУ. Він не повинен перевищувати суму у 10,34 тис. гривень.

При цьому відповідна надбавка є щомісячною і її нараховуватимуть доти, доки пенсіонерові не виповниться 80 років. Така компенсаційна доплата не вимагає особистого звернення до Пенсійного фонду завдяки автоматизації процесу та наявності потрібної інформації у державних реєстрах.

Важливим є також термін, з якого почнуть нараховувати відповідну надбавку. Як правило, її додають до пенсії після досягнення вищевказаного віку з дати народження, а не з початку календарного місяця. Тому у перший місяць права на таку виплату у всіх вона буде індивідуальною.

Інші надбавки до пенсійних виплат

В рамках пенсійного законодавства, загалом вікових доплат налічується три види. Також їх нараховують 70-річним та 80-річним пенсіонерам. Суми різні, а вимоги щодо призначення відповідної доплати аналогічні. Зокрема, необхідно отримувати пенсію за віком, а кінцева сума не може перевищувати 10,3 тис. гривень.

Так, за умови досягнення вищевказаної вікової межі, громадяни отримають право на такі доплати:

  • тим, хто відсвяткує 70 років, і до 75 років — призначать надбавку у 300 гривень;
  • тим, кому виповнилось 80 років і більше — нарахують зверху по 570 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні невелика частина громадян отримує пенсійні виплати з інвалідності значно вищі. Йдеться про працівників органів прокуратури.

Також ми писали, що в Україні очікується підвищення пенсій на 10-12% внаслідок індексації. Це зростання залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

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