Хто може втратити пенсії в листопаді — деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вже у листопаді деякі українці ризикують залишитися без пенсії через необхідність обов’язкової ідентифікації. Це вимога для підтвердження права на отримання виплат.

Про це розповідає 24 Канал.

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Пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, наданим ще до початку повномасштабного вторгнення, повинні проходити ідентифікацію кожні шість місяців. Якщо вони не пройдуть цю процедуру, Пенсійний фонд України призупинить виплати.

Зазначено, що ця вимога встановлена постановою Кабінету Міністрів України №637 від 5 листопада 2014 року "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

Ідентифікацію можна пройти кількома способами:

особисто звернутися до відділення АТ "Ощадбанк" або сервісного центру Пенсійного фонду України, маючи при собі паспорт громадянина України;

через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ, використовуючи віддалений КЕП Дія.Підпис (Дія ID);

за допомогою відеоконференції;

у закордонній дипломатичній установі (для ВПО-пенсіонерів, що перебувають за кордоном).

Отже, пенсіонери, які не пройдуть ідентифікацію вчасно, ризикують залишитися без виплат у листопаді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2025 році очікується ймовірне підвищення пенсій на 10-12% внаслідок індексації. Це зростання буде залежати від рівня інфляції та середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

Ми також писали, що невелика частина українців отримує пенсії з інвалідності значно вищі, ніж в інших. Йдеться про виплати працівникам органів прокуратури.