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У банках України злетіли ціни на валюту — новий курс долара та євро

11 червня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 12 червня — ціни на долар знову злетіли
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банківських установах України продовжує рухатися вгору. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), на 12 червня 2024 року затверджено значно вищий офіційний курс долара.

Про це інформує пресслужба Центробанку та сайти з моніторингу.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,51 грн (+0,09);
  • євро — 43,45 грн (-0,02);
  • злотий — 10,00 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар активно зростає в ціні. Коштує у середньому у купівлі 40,35 грн (+0,07), у продажу — 40,90 грн (+0,06). Євро під час купівлі коштує — 43,48 грн (+0,01), у продажу — 44,30 грн (-0,01).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,30 грн (+0,05), у продажу — 40,90 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,20 грн (+0,20), продають — за 40,82 грн (+0,09). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,30 грн (0,00), під час продажу — 40,95 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише видання Minfin, в обмінниках долар подорожчав у купівлі, коштує 40,80 грн (+0,02), у продажу — 40,90 грн (+0,02). Євро коштує у купівлі 44,15 грн (0,00), у продажу — 44,30 грн (-0,05).

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Нагадаємо, американський підприємець, співзасновник та колишній директор криптовалютної біржі BitMEX раніше повідомив, що світі змінюється глобальний макроекономічний фон. І він сприятливий для купівлі біткоїна.

Ми також повідомляли, що за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 грн. За песимістичного — 42 грн.

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