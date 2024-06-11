Курс валют на 12 июня — цены на доллар снова взлетели

В банках Украины взлетели цены на валюту — новый курс доллара и евро
Курс доллара в банковских учреждениях Украины продолжает двигаться вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 12 июня 2024 утвержден более высокий официальный курс доллара.
Об этом сообщает пресс-служба Центробанка и сайты по мониторингу.
Курс доллара, евро и злотого
Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 40,51 грн (+0,09);
- евро — 43,45 грн (-0,02);
- злотый — 10,00 грн (-0,04).
Курс валют в банках
По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар активно растет в цене. Стоит в среднем в покупке 40,35 грн (+0,07), в продаже — 40,90 грн (+0,06). Евро при покупке стоит — 43,48 грн (+0,01), в продаже — 44,30 грн (-0,01).
В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,90 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,20 грн (+0,20), продают — за 40,82 грн (+0,09). В Ощадбанке стоит при покупке 40,30 грн (0,00), при продаже — 40,95 грн (+0,05).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как пишет издание Minfin, в обменниках доллар подорожал в покупке, стоит 40,80 грн (+0,02), в продаже — 40,90 грн (+0,02). Евро стоит в покупке 44,15 грн (0,00), в продаже — 44,30 грн (-0,05).
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Напомним, американский предприниматель, соучредитель и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX ранее сообщил, что в мире меняется глобальный макроэкономический фон. И он благоприятен для покупки биткоина.
Мы также сообщали, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.
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