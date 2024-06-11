Курс валют на 12 июня — цены на доллар снова взлетели

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях Украины продолжает двигаться вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 12 июня 2024 утвержден более высокий официальный курс доллара.

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка и сайты по мониторингу.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,51 грн (+0,09);

евро — 43,45 грн (-0,02);

злотый — 10,00 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар активно растет в цене. Стоит в среднем в покупке 40,35 грн (+0,07), в продаже — 40,90 грн (+0,06). Евро при покупке стоит — 43,48 грн (+0,01), в продаже — 44,30 грн (-0,01).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,90 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,20 грн (+0,20), продают — за 40,82 грн (+0,09). В Ощадбанке стоит при покупке 40,30 грн (0,00), при продаже — 40,95 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет издание Minfin, в обменниках доллар подорожал в покупке, стоит 40,80 грн (+0,02), в продаже — 40,90 грн (+0,02). Евро стоит в покупке 44,15 грн (0,00), в продаже — 44,30 грн (-0,05).

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Напомним, американский предприниматель, соучредитель и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX ранее сообщил, что в мире меняется глобальный макроэкономический фон. И он благоприятен для покупки биткоина.

Мы также сообщали, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.