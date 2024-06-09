Біткоїн треба купувати зараз, оскільки найбільші економіки світу цьому сприяють

Чоловік тримає телефон і монету BTC. Фото ілюстративне: Freepik

У світі змінюється глобальний макроекономічний фон. І він сприятливий для купівлі біткоїна.

Про це заявив американський підприємець, співзасновник та колишній директор криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс.

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Підсумки переговорів міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7 та біткоїн

Артур Хейс радить трейдерам звернути уваги на звіт, складений за підсумками переговорів міністрів фінансів та голів центробанків Великої сімки. Однією з тем цієї зустрічі стала японська єна, що ослабла по відношенню до інших резервних активів. У мінфіні США заявили про підтримку японської єни.

Сім найбільших економік світу можуть ухвалити рішення про скоординовані дії на валютному ринку або ринку облігацій з метою зміцнення єни. Артур Хейс визнав, що ослаблення жорсткої політики Банку Канади та Європейського центробанку змусило переглянути прогноз щодо повернення криптовалюту з літнього штилю на шлях до подальшого підвищення цін.

"Ми знаємо, як грати у цю гру. Це та сама гра, в яку ми граємо з 2009 року, коли наш Господь і Спаситель Накамото дав зброю, щоб перемогти диявола традиційних фінансів. Фон змінився, купуйте біткоїн", — заявив Артур Хейс.

Нагадаємо, аналітик Джефф Кендрік вважає, якщо Трамп переможе на президентських виборах у США, криптовалюта подорожчає до 150 тисяч доларів. Водночас інвестор Роберт Кійосакі припускає: наприкінці серпня 2024 році вартість біткоїна може сягнути 350 тисяч доларів.