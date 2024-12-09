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В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

9 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — правила выхода на заслуженный отдых изменятся
Люди старшего возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об ужесточении требований к гражданам, которые собираются выходить на заслуженный отдых, в 2025 году. Речь идет о повышении количества страхового стажа, дающего право на пенсию.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области.

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Как отмечают в ПФУ, в 2025 году ожидается очередное повышение продолжительности страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. По правилам, с 1 января для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь в наличии не менее 32 лет стажа для мужчин и женщин.

Однако те, у кого по достижении 60-летия не будет в достаточном количестве стажа, смогут выйти на пенсию на три года позже. Так, в 63 года разрешается выйти на заслуженный отдых, если есть от 22 до 31 года страхового стажа.

В случае отсутствия такого объема стажа граждане смогут выйти на пенсию только в 65 лет. При таких условиях требование к страховому стажу меньше — от 15 до 21 года.

При недостатке 15 лет стажа в возрасте 65 лет — гражданин не будет иметь права на пенсию. Вместо него государство будет выплачивать социальную помощь.

 

пенсии
Требования к стажу в 2025 году. Источник: ПФУ

Ужесточение требований к праву на пенсию до 2028 года

По информации ПФУ, продолжительность стажа, являющегося одним из критериев выхода на пенсию в 60 лет, будет ежегодно увеличиваться. Соответствующий процесс завершится в 2028 году. То есть, чтобы иметь законное право на пенсию в 60 лет через четыре года, нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа. В дальнейшем пенсию будут назначать независимо от возраста.

"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

В ПФУ добавили, что обратиться за назначением пенсии можно несколькими способами:

  • лично — в любое отделение Пенсионного фонда независимо от места жительства;
  • дистанционно — через портал электронных услуг ПФУ.

 

пенсии
Требования к стажу до 2028 года. Источник: ПФУ

Напомним, в 2024 году, чтобы ежемесячно получать пенсию в 10 тыс. грн, необходимо иметь такой уровень зарплаты, что вдвое выше среднего. В этом году это сумма — 27,09 тыс. грн.

Также мы писали, что физлица-предприниматели имеют право на пенсию, размер которой будет зависеть от объема стажа и суммы взносов ЕСВ. Также важную роль играет система налогообложения, по которой ранее работал бизнесмен.

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