ПриватБанк не повертає втрачені у банкоматі картки — як діяти

ПриватБанк попередив, що чекатиме на забуті в банкоматах картки
Державний "ПриватБанк" попередив, що вилучені чи забуті в банкоматах банківські картки не повертають їхнім власникам, навіть якщо картка з іншого банку. У фінустанові розповіли, що робити у таких випадках.
Про це представники банку розповіли на порталі "Мінфін".
ПриватБанк не повертає втрачені картки
У банку зауважили, що аналогічні правила діють для банківських карток, вилучених чи залишених у терміналах.
У такому випадку слід звертатися до свого банку для відновлення картки.
"Вилучені чи залишені в банкоматах або терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися в банк, який видав цю картку", — наголосили у банку.
Також у ПриватБанку розповіли, що клієнти зможуть продовжувати користуватися банківською карткою, у якої, наприклад, завершується термін дії. Є кілька способів, зокрема завдяки перевипуску. Це можна зробити:
- у будь-якому з його відділень;
- замовити з доставкою по Україні (за кордон).
Окрім того, можна оформити Digital-карту через систему "Приват24". Це доступно шляхом:
- переходу в розділ "Всі картки";
- далі треба обрати "Додати";
- натиснути пункт "Digital картка".
У банку заявили, що з такою карткою можна здійснювати розрахунок в торговельних мережах за допомогою смартфона, знімати готівку з банкоматів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на шахраїв, які використовують оголошення про допомогу. Один з них, натрапивши на таку інформацію втратив суму 51 тис. гривень.
Також ми писали, що клієнти державного ПриватБанку скаржаться на недієвість лімітів для інтернет-платежів. Один із клієнтів встановив обмеження, однак гроші все одно вкрали.
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