Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк попередив, що чекатиме на забуті в банкоматах картки arrow

ПриватБанк попередив, що чекатиме на забуті в банкоматах картки

29 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не повертає втрачені у банкоматі картки — як діяти
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" попередив, що вилучені чи забуті в банкоматах банківські картки не повертають їхнім власникам, навіть якщо картка з іншого банку. У фінустанові розповіли, що робити у таких випадках.

Про це представники банку розповіли на порталі "Мінфін".

Читайте також:

ПриватБанк не повертає втрачені картки

У банку зауважили, що аналогічні правила діють для банківських карток, вилучених чи залишених у терміналах.

У такому випадку слід звертатися до свого банку для відновлення картки.

"Вилучені чи залишені в банкоматах або терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися в банк, який видав цю картку", — наголосили у банку.

Також у ПриватБанку розповіли, що клієнти зможуть продовжувати користуватися банківською карткою, у якої, наприклад, завершується термін дії. Є кілька способів, зокрема завдяки перевипуску. Це можна зробити:

  • у будь-якому з його відділень;
  • замовити з доставкою по Україні (за кордон).

Окрім того, можна оформити Digital-карту через систему "Приват24". Це доступно шляхом:

  • переходу в розділ "Всі картки";
  • далі треба обрати "Додати";
  • натиснути пункт "Digital картка".

У банку заявили, що з такою карткою можна здійснювати розрахунок в торговельних мережах за допомогою смартфона, знімати готівку з банкоматів.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на шахраїв, які використовують оголошення про допомогу. Один з них, натрапивши на таку інформацію втратив суму 51 тис. гривень.

Також ми писали, що клієнти державного ПриватБанку скаржаться на недієвість лімітів для інтернет-платежів. Один із клієнтів встановив обмеження, однак гроші все одно вкрали.

банківські карти ПриватБанк гроші банкомати банки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку — що вирішив суд

08:00 Українцям виплатять до 11,2 тис. грн — які вимоги

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

07:25 Потрапив у полон — які виплати зберігаються за військовим

07:25 На Харківщині чоловік публічно хвалив окупантів — що вирішив суд

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

07:05 Скільки коштують долар, євро та злотий сьогодні — нові дані НБУ

07:01 ПриватБанк попередив, що чекатиме на забуті в банкоматах картки

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

08:02 ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку — що вирішив суд

08:00 Українцям виплатять до 11,2 тис. грн — які вимоги

07:25 Потрапив у полон — які виплати зберігаються за військовим

07:25 На Харківщині чоловік публічно хвалив окупантів — що вирішив суд

07:05 Скільки коштують долар, євро та злотий сьогодні — нові дані НБУ

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

07:01 ПриватБанк попередив, що чекатиме на забуті в банкоматах картки

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

06:30 Звільнення із ЗСУ — чи можна стати на облік дистанційно

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні