ПриватБанк не повертає втрачені у банкоматі картки — як діяти

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" попередив, що вилучені чи забуті в банкоматах банківські картки не повертають їхнім власникам, навіть якщо картка з іншого банку. У фінустанові розповіли, що робити у таких випадках.

Про це представники банку розповіли на порталі "Мінфін".

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У банку зауважили, що аналогічні правила діють для банківських карток, вилучених чи залишених у терміналах.

У такому випадку слід звертатися до свого банку для відновлення картки.

"Вилучені чи залишені в банкоматах або терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися в банк, який видав цю картку", — наголосили у банку.

Також у ПриватБанку розповіли, що клієнти зможуть продовжувати користуватися банківською карткою, у якої, наприклад, завершується термін дії. Є кілька способів, зокрема завдяки перевипуску. Це можна зробити:

у будь-якому з його відділень;

замовити з доставкою по Україні (за кордон).

Окрім того, можна оформити Digital-карту через систему "Приват24". Це доступно шляхом:

переходу в розділ "Всі картки";

далі треба обрати "Додати";

натиснути пункт "Digital картка".

У банку заявили, що з такою карткою можна здійснювати розрахунок в торговельних мережах за допомогою смартфона, знімати готівку з банкоматів.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на шахраїв, які використовують оголошення про допомогу. Один з них, натрапивши на таку інформацію втратив суму 51 тис. гривень.

Також ми писали, що клієнти державного ПриватБанку скаржаться на недієвість лімітів для інтернет-платежів. Один із клієнтів встановив обмеження, однак гроші все одно вкрали.