ПриватБанк обновил правила покупки ценных бумаг — что изменилось

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" обновило правила инвестирования. Теперь приобрести ценные бумаги через "Приват2"4 можно от 1 тыс. гривен.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк сделал более доступными для клиентов услуги инвестирования денег в ценные бумаги.

Теперь есть возможность покупать online облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в веб-версии "Приват24" от 1 тыс. гривен, а также продавать ценные бумаги в режиме online.

В пресс-службе отмечают, что в "Приват24":

доступен обширный перечень ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро;

можно видеть остатки купленных ценных бумаг;

пересматривать операции по ОВГЗ;

контролировать свой портфель в ценных бумагах, в частности, поступления купонных платежей и денежных средств за их погашение.

Как начать инвестирование

В банке рассказали, как начать инвестирование средств в ценные бумаги. Для покупки государственных облигаций нужно сделать несколько простых шагов. А именно:

в разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" выбрать ОВГЗ;

осуществить заполнение необходимых параметров;

подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета и приобретению ОВГЗ.

При этом в таком сервисе банка отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы на приобретение.

Источник: Приватбанк

Примечательно то, что клиенты ПриватБанка являются активными инвесторами в ценные бумаги. Так, с начала 2024 года клиенты банка уже инвестировали в ОВГЗ более 10 млрд гривен. Чаще всего покупают полугодовые и годовые гривневые ОВГЗ и облигации в долларах. Львиная доля клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует деньги в ценные бумаги Министерства финансов.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк предупредил, что изъятые или забытые в банкоматах банковские карты не возвращают их владельцам, даже если карта из другого банка. В финучреждении рассказали, что делать в таких случаях.

Также мы писали, что ПриватБанк заблокировал счет клиенту за использование терминала. Мужчина часто использовал такой способ расчета, когда оплачивал коммунальные услуги и штрафы.