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Головна Фінанси Дешевих продуктів немає — як змінилися ціни в Україні з 2024 року

Дешевих продуктів немає — як змінилися ціни в Україні з 2024 року

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Дата публікації: 11 червня 2025 19:31
Ціни в Україні — які продукти найбільше подорожчали
Покупці на стихійному ринку. Фото: УНІАН
Ключові моменти Як змінилися ціни на продукти Про що ще варто знати

Витрати українців на їжу продожують зростати. Так, ціни на продукти харчування у травні 2025 року у середньому зросли на 22,1%, у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

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Як змінилися ціни на продукти

Так, за останній рік серед продуктів найбільше додали у ціні яйця — на 86%. Також подорожчали:

  • овочі — 35,4%;
  • соняшникова олія — 35,4%;
  • фрукти — на 33,5%;
  • вершкове масло — на 28,5%.
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Як змінилися ціни в Україні з 2024 року. Скриншот: Держстат

Хліб для українців став дорожчим на понад 22%, тоді як ціни на хлібопродукти зросли на 18,2%. Майже на 21% подорожчало молоко, а сир і кисломолочний сир у 2025 році коштують на 18% більше, ніж у 2024 році.

Цінники на м'ясо та м'ясопродукти зросли на 18,2%, вартість риби та продуктів з риби, за даними Держстату, зросла на 13,3%. Один із найпопулярніших для українців продуктів — цукор, подорожчав на 12,4%.

Про що ще варто знати 

Малина у 2025 році може перетворитися на справжній делікатес для багатьох українців. Так, зараз ціна на цю ягоду становить за 159,9 грн/100 г. Таку вартість встановили у мережі супермаркетів Сільпо і вона є найнижчою вартість по магазинах. Ми дізналися, де споживачі можуть купити малину станом на червень 2025 року.

Раніше ми розповідали, що в Україні дешевшають сезонні овочі. Дізнавайтесь, скільки зараз коштують огірки в різних магазинах. 

Також ми писали про європейські супермаркети, які відмовилися від виходу на український ринок. Наприклад, польська Biedronka, німецькі Lidl та Aldi планували відкритися в Україні до повномасштабної війни, але не виконали свої обіцянки. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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