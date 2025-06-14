Цены на фуражный ячмень — сколько стоит тонна 14 июня

Купюры в одну тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине с начала июня происходит снижение цен на фуражный ячмень. Причина — рынок ожидает новых поступлений продукции.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

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Как отмечают аналитики, больше всего цены меняются в условиях сезонного фактора — покупатели ждут увеличения предложений, несмотря на низкие показатели урожайности во время уборочной кампании на Юге Украины.

Дополнительно на снижение цен повлияло решение Европейского Союза ввести квоты на импорт основных зерновых культур из Украины.

Средние цены на ячмень — сколько стоит тонна 14 июня

В субботу, 14 июня, средние цены на фуражный ячмень на украинском рынке зафиксировались на отметке в 7 925 грн за тонну, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. Такой же была цена и в пятницу, 13 июня.

Средние цены на ячмень в Украине. Скриншот: Tripoli.land

В то же время за последние восемь дней снижение цен на эту агрокультуру не было слишком существенным — ячмень подешевел всего на 2 грн за тонну.

О чем еще стоит знать

Напомним, в начале июня 2025 года Европейская комиссия (ЕК) решила вернуть довоенные квоты на импорт аграрной продукции из Украины в страны ЕС. Ограничения будут касаться:

зерновых;

молочной продукции;

мясной продукции;

яиц.

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