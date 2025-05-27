Цены в Украине выросли на 15% — когда замедлится инфляция

Люди в супермаркете. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Цены на основные товары и услуги уже несколько месяцев подряд неприятно удивляют украинцев. Так, по данным Национального банка Украины (НБУ) потребительские цены весной 2025 года выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако регулятор прогнозирует, что уже летом можно надеяться на постепенное замедление инфляции.

Как сообщили в НБУ, рост цен до конца этого года должен снизиться до однозначного уровня, а в 2026 году — вернутся к цели в 5%.

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Как отметили в Нацбанке, с 2024 года украинцы начали платить больше за продукты питания, электроэнергию, топливо, сигареты. Подорожали все компоненты, из которых состоит большая часть ежемесячных расходов едва ли не каждой украинской семьи. И для такого подорожания были веские причины.

Так, плохие урожаи в прошлом году вызвали повышение цен на продовольственные товары. Электроэнергия прибавляла в цене из-за атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру. А обновление акцизов привело к подорожанию табачных изделий. Тем временем бизнес, который испытывает дефицит рабочей силы и рост расходов на оплату труда, перекладывает эти расходы на потребителей.

Но в Нацбанке утверждают, что вскоре ситуация улучшится. Прогнозируется, что уже летом население и бизнес будет наблюдать за спадом уровня инфляции. Этому будут способствовать несколько факторов:

более высокие урожаи в 2025 году;

снижение мировых цен на нефть;

стабилизация валютного рынка благодаря действиям регулятора.

Соответственно, до конца года инфляция должна снизиться до однозначного уровня, а в 2026 вернутся к цели в 5%.

Также Национальный банк Украины ввел ряд шагов, чтобы украинцы сохранили собственные сбережения. Например, регулятор повысил показатель учетной ставки до 15,5%, поэтому хранить депозиты в гривнах стало выгоднее. Среди банков выросла конкуренция за вкладчиков, финучреждения предлагают клиентам проценты в пределах 15% и выше. Также выгодными остаются инвестиции в государственные облигации (ОВГЗ), которые дают доходность около 16% годовых и не облагаются налогом.

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