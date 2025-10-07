Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни вгору — який популярний продукт подорожчав для українців

Ціни вгору — який популярний продукт подорожчав для українців

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:05
Ціни на гарбуз в Україні оновилися — у чому причина
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Коли настає осінь, деякі українці часто готують страви із гарбуза. Це справжній національний продукт, з якого готують каші та запіканки. Однак у 2025 році споживачів дивують ціни на гарбуз.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається. 

Реклама
Читайте також:

Чому дорожчає гарбуз

Як пояснив координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев, цінові зміни відбуваються через перехід культури із кормового сегмента до комерційного. Хорев підкреслив, що тепер агробізнес отримає не тільки нові можливості, але й виклики. 

За його словами, на ринку вже відбуваються структурні зміни: ті сорти гарбузів, які раніше вирощувалися насамперед для кормових цілей, поступово витісняються спеціальними сортами для кулінарного використання. Йдеться про гарбузи, які мають у європейських мережах (наприклад, баттернат).

Тож якщо попит на "споживчий" гарбуз зростає навіть несуттєво, продукт може серйозно додати у ціні. Так само відбуватиметься через прогнозоване зростання внутрішнього споживання.

У цьому й полягає один із серйозних викликів для українських аграріїв: якщо гарбуз стрімко дорожчатиме, конкуренція на європейських ринках сильно посилиться. Тож торговим представникам доведеться втримувати рівновагу між внутрішнім попитом і експортом, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці восени переплачуватимуть за овочі по п’ять-шість гривень – на стільки подорожчають морква, буряк, цибуля, капуста, часник. Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зауважив, що жовтень – поки що найбільш вдалий місяць для того, щоб запастися продуктами на зиму, оскільки, наприклад, на овочі наразі встановлені низькі ціни. 

Раніше ми розповідали про подорожчання м’яса в Україні. Однак ціна не зросте на десятки відсотків. Дізнавайтесь також, чому незабаром подорожчає картопля

продукти гроші ціни в Україні ціни Гарбуз
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації