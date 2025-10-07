Ціни на гарбуз в Україні оновилися — у чому причина

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Коли настає осінь, деякі українці часто готують страви із гарбуза. Це справжній національний продукт, з якого готують каші та запіканки. Однак у 2025 році споживачів дивують ціни на гарбуз.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається.

Реклама

Читайте також:

Чому дорожчає гарбуз

Як пояснив координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев, цінові зміни відбуваються через перехід культури із кормового сегмента до комерційного. Хорев підкреслив, що тепер агробізнес отримає не тільки нові можливості, але й виклики.

За його словами, на ринку вже відбуваються структурні зміни: ті сорти гарбузів, які раніше вирощувалися насамперед для кормових цілей, поступово витісняються спеціальними сортами для кулінарного використання. Йдеться про гарбузи, які мають у європейських мережах (наприклад, баттернат).

Тож якщо попит на "споживчий" гарбуз зростає навіть несуттєво, продукт може серйозно додати у ціні. Так само відбуватиметься через прогнозоване зростання внутрішнього споживання.

У цьому й полягає один із серйозних викликів для українських аграріїв: якщо гарбуз стрімко дорожчатиме, конкуренція на європейських ринках сильно посилиться. Тож торговим представникам доведеться втримувати рівновагу між внутрішнім попитом і експортом, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці восени переплачуватимуть за овочі по п’ять-шість гривень – на стільки подорожчають морква, буряк, цибуля, капуста, часник. Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зауважив, що жовтень – поки що найбільш вдалий місяць для того, щоб запастися продуктами на зиму, оскільки, наприклад, на овочі наразі встановлені низькі ціни.

Раніше ми розповідали про подорожчання м’яса в Україні. Однак ціна не зросте на десятки відсотків. Дізнавайтесь також, чому незабаром подорожчає картопля.