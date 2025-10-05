Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Овочі подорожчають — якими будуть ціни восени

Овочі подорожчають — якими будуть ціни восени

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:30
Ціни на овочі — чому подорожчають морква, буряк та цибуля
Людина купує овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

На українців восени чекає подорожчання деяких продуктів. Очікується, що у жовтні низка овочів додасть до нинішньої ціни п'ять-шість гривень.

Про це розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. 

Реклама
Читайте також:

Які овочі здорожчають для українців

Як пояснив Павло Коваль, подорожчання відбудеться з овочами із борщового набору. Тобто, платити більше у жовтні доведеться за: 

  • моркву;
  • буряк;
  • цибулю;
  • капусту;
  • часник. 

Аграрій додав, що зараз триває той період, коли українцям варто запастися продуктами на зиму.

"Зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації. 

Коваль підкреслив, що зараз у споживачів є можливість купити овочі по низьким цінам.

Що ще варто знати 

Цієї осені в Україні дорожчатиме м'ясо. Так, за словами керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, на вартість впливатимуть ціни на корми, а також скорочення поголів'я рогатої худоби. Експерт прогнозує, що вартість ціна на м'ясо не зросте на десятки відсотків, але якщо порівняти рік до року, то ціни збільшаться.

Раніше ми розповідали, що в Україні оновилися ціни на огірки та помідори. Також нагадаємо, який продукт для українців не дорожчатиме найближчим часом

продукти овочі ціни в Україні ціни овочі на зиму
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації