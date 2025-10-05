Ціни на овочі — чому подорожчають морква, буряк та цибуля

Людина купує овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

На українців восени чекає подорожчання деяких продуктів. Очікується, що у жовтні низка овочів додасть до нинішньої ціни п'ять-шість гривень.

Про це розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Реклама

Читайте також:

Які овочі здорожчають для українців

Як пояснив Павло Коваль, подорожчання відбудеться з овочами із борщового набору. Тобто, платити більше у жовтні доведеться за:

моркву;

буряк;

цибулю;

капусту;

часник.

Аграрій додав, що зараз триває той період, коли українцям варто запастися продуктами на зиму.

"Зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації.

Коваль підкреслив, що зараз у споживачів є можливість купити овочі по низьким цінам.

Що ще варто знати

Цієї осені в Україні дорожчатиме м'ясо. Так, за словами керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, на вартість впливатимуть ціни на корми, а також скорочення поголів'я рогатої худоби. Експерт прогнозує, що вартість ціна на м'ясо не зросте на десятки відсотків, але якщо порівняти рік до року, то ціни збільшаться.

Раніше ми розповідали, що в Україні оновилися ціни на огірки та помідори. Також нагадаємо, який продукт для українців не дорожчатиме найближчим часом.