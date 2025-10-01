Ціни на картоплю в Україні — коли чекати на подорожчання овоча

Продавчиня розкладає картоплю, моркву та інші овочі. Фото: Новини.LIVE

З настанням осені в Україні спостерігається зниження цін на низку продуктів. Дешевшають, зокрема, овочі з борщового набору. Наразі багатьох українців цікавить, чи не доведеться платити більше за моркву, капусту, буряк та цибулю впродовж жовтня.

Відповідь на це питання журналістці Новини.LIVE Насті Рейн озвучив гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Що буде з цінами на картоплю незабаром

За словами Павла Коваля, наразі ціни знижуються через сезонне насичення ринку, однак вже скоро ситуація зміниться. Оскільки наближається холодна пора року, вартість овочів поступово зростатиме — орієнтовно з середини жовтня.

Щодо картоплі то, як зауважив експерт, цього року врожайність краща, ніж у 2024 році. Тому середня ціна на картоплю наразі тримається на позначці у 17 грн за кг.

"Коли покладемо картоплю до грудня в сховище, ці всі запаси, то думаю, що десь до 20 гривень ціна на неї зросте. Як і минулого року", — пояснив Коваль.

Аграрій підкреслив, що всі інші овочі з борщового набору, такі як морква, буряк, цибуля, капуста і часник, наприкінці жовтня подорожчають на 5-6 грн від цін у вересні.

