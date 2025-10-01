Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Краще купувати зараз — який популярний продукт скоро подорожчає

Краще купувати зараз — який популярний продукт скоро подорожчає

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:30
Ціни на картоплю в Україні — коли чекати на подорожчання овоча
Продавчиня розкладає картоплю, моркву та інші овочі. Фото: Новини.LIVE

З настанням осені в Україні спостерігається зниження цін на низку продуктів. Дешевшають, зокрема, овочі з борщового набору. Наразі багатьох українців цікавить, чи не доведеться платити більше за моркву, капусту, буряк та  цибулю впродовж жовтня.

Відповідь на це питання журналістці Новини.LIVE Насті Рейн озвучив гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. 

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на картоплю незабаром 

За словами Павла Коваля, наразі ціни знижуються через сезонне насичення ринку, однак вже скоро ситуація зміниться. Оскільки наближається холодна пора року, вартість овочів поступово зростатиме — орієнтовно з середини жовтня.

Щодо картоплі то, як зауважив експерт, цього року врожайність краща, ніж у 2024 році. Тому середня ціна на картоплю наразі тримається на позначці у 17 грн  за кг.

"Коли покладемо картоплю до грудня в сховище, ці всі запаси, то думаю, що десь до 20 гривень ціна на неї зросте. Як і минулого року", — пояснив Коваль.

Аграрій підкреслив, що всі інші овочі з борщового набору, такі як морква, буряк, цибуля, капуста і часник, наприкінці жовтня подорожчають на 5-6 грн від цін у вересні.

Нагадаємо, що яйця, які в Україні останнім часом суттєво не дорожчали, можуть подорожчати ближче до зими. Відомо, з якої причини ціни можуть змінитися. Дізнавайтесь також, скільки зараз коштує кілограм часнику

гроші ціни в Україні ціни продаж картопля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації