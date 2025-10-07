Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены вверх — какой популярный продукт подорожал для украинцев

Цены вверх — какой популярный продукт подорожал для украинцев

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:05
Цены на тыкву в Украине обновились — в чем причина
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Когда наступает осень, некоторые украинцы часто готовят блюда из тыквы. Это настоящий национальный продукт, из которого готовят каши и запеканки. Однако в 2025 году потребителей удивляют цены на тыкву.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит.

Реклама
Читайте также:

Почему дорожает тыква

Как пояснил координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев, ценовые изменения происходят из-за перехода культуры из кормового сегмента в коммерческий. Хорев подчеркнул, что теперь агробизнес получит не только новые возможности, но и вызовы.

По его словам, на рынке уже происходят структурные изменения: те сорта тыкв, которые ранее выращивались прежде всего для кормовых целей, постепенно вытесняются специальными сортами для кулинарного использования. Речь идет о тыкве, которая есть в европейских сетях (например, баттернат).

Поэтому если спрос на "потребительскую" тыкву растет даже несущественно, продукт может серьезно прибавить в цене. Так же будет происходить из-за прогнозируемого роста внутреннего потребления.

В этом и заключается один из серьезных вызовов для украинских аграриев: если тыква будет стремительно дорожать, конкуренция на европейских рынках сильно усилится. Поэтому торговым представителям придется удерживать равновесие между внутренним спросом и экспортом, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы осенью будут переплачивать за овощи по пять-шесть гривен — на столько подорожают морковь, свекла, лук, капуста, чеснок. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что октябрь — пока наиболее удачный месяц для того, чтобы запастись продуктами на зиму, поскольку, например, на овощи сейчас установлены низкие цены.

Ранее мы рассказывали о подорожании мяса в Украине. Однако цена не вырастет на десятки процентов. Узнавайте также, почему вскоре подорожает картофель.

продукты деньги цены в Украине цены Тыква
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации