Цены на тыкву в Украине обновились — в чем причина

Когда наступает осень, некоторые украинцы часто готовят блюда из тыквы. Это настоящий национальный продукт, из которого готовят каши и запеканки. Однако в 2025 году потребителей удивляют цены на тыкву.

Почему дорожает тыква

Как пояснил координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев, ценовые изменения происходят из-за перехода культуры из кормового сегмента в коммерческий. Хорев подчеркнул, что теперь агробизнес получит не только новые возможности, но и вызовы.

По его словам, на рынке уже происходят структурные изменения: те сорта тыкв, которые ранее выращивались прежде всего для кормовых целей, постепенно вытесняются специальными сортами для кулинарного использования. Речь идет о тыкве, которая есть в европейских сетях (например, баттернат).

Поэтому если спрос на "потребительскую" тыкву растет даже несущественно, продукт может серьезно прибавить в цене. Так же будет происходить из-за прогнозируемого роста внутреннего потребления.

В этом и заключается один из серьезных вызовов для украинских аграриев: если тыква будет стремительно дорожать, конкуренция на европейских рынках сильно усилится. Поэтому торговым представителям придется удерживать равновесие между внутренним спросом и экспортом, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы осенью будут переплачивать за овощи по пять-шесть гривен — на столько подорожают морковь, свекла, лук, капуста, чеснок. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что октябрь — пока наиболее удачный месяц для того, чтобы запастись продуктами на зиму, поскольку, например, на овощи сейчас установлены низкие цены.

Ранее мы рассказывали о подорожании мяса в Украине. Однако цена не вырастет на десятки процентов. Узнавайте также, почему вскоре подорожает картофель.