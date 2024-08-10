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Люди масово кинуть курити — ціни на стіки для айкоса вражають

10 серпня 2024 06:56
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на сигарети - скільки коштують стіки на айкос
Паління електронних сигарет. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Попри те, що паління — це шкідлива звичка, вона масово розповсюджена серед людей. Видів цигарок на прилавках більше, ніж видів фруктів. А ціни на сигарети, стіки для айкоса чи одноразки зростають постійно, однак і це не зупиняє курців. 

Новини.LIVE порівняло ціни на паління з харчовими продуктами. Детальніше — у матеріалі. 

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Ціни на сигарети 

Ті, хто палять, можуть помітити, як кілька років тому вони купували пачку своїх сигарет за 30 грн, а зараз віддають 100. Найвідоміші та найпопулярніші марки сигарет коштують щонайменше 1000 грн за блок, отже 100 грн за пачку. За таку ж ціну і стіки до айкоса — щонайменше 100 грн за пачку, залежно від смаку та виду. 

цены на сигареты
Ціна на сигарети Winston. Фото: скриншот
цены на сигареты
Ціна на сигарети Kent. Фото: скриншот
цены на сигареты
Ціна на стіки для айкоса. Фото: скриншот

За ціною 100 грн можна купити замість цигарок такі продукти на вибір:

  • 2 пачки масла,
  • 4 пачки гречки,
  • 3 десятки яєць,
  • 3 пачки макаронів,
  • 4 буханки хліба,
  • 3 пакети молока,
  • 5 кг яблук,
  • 1 кг бананів тощо.
Цена на гречку
Ціна на гречку. Фото: скриншот
Цена на яйця
Ціна на яйця. Фото: скриншот

А якщо врахувати, що курці викурюють за день пачку, отже за місяць 30, то витрачають на паління 3000 грн. А це третина прожиткового мінімуму. 

Раніше ми писали про ціни на каву і виявилося, щоб у Києві купити стаканчик капучино, варто мати в гаманці щонайменше 100 грн. А це дорожче, ніж приготувати собі порцію обіду. 

Нагадаємо, влітку ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

сигарети прожитковий мінімум куріння ціни

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