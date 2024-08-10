Ціни на сигарети - скільки коштують стіки на айкос

Паління електронних сигарет. Фото: з відкритих джерел

Попри те, що паління — це шкідлива звичка, вона масово розповсюджена серед людей. Видів цигарок на прилавках більше, ніж видів фруктів. А ціни на сигарети, стіки для айкоса чи одноразки зростають постійно, однак і це не зупиняє курців.

Новини.LIVE порівняло ціни на паління з харчовими продуктами. Детальніше — у матеріалі.

Читайте також:

Ціни на сигарети

Ті, хто палять, можуть помітити, як кілька років тому вони купували пачку своїх сигарет за 30 грн, а зараз віддають 100. Найвідоміші та найпопулярніші марки сигарет коштують щонайменше 1000 грн за блок, отже 100 грн за пачку. За таку ж ціну і стіки до айкоса — щонайменше 100 грн за пачку, залежно від смаку та виду.

Ціна на сигарети Winston. Фото: скриншот

Ціна на сигарети Kent. Фото: скриншот

Ціна на стіки для айкоса. Фото: скриншот

За ціною 100 грн можна купити замість цигарок такі продукти на вибір:

2 пачки масла,

4 пачки гречки,

3 десятки яєць,

3 пачки макаронів,

4 буханки хліба,

3 пакети молока,

5 кг яблук,

1 кг бананів тощо.

Ціна на гречку. Фото: скриншот

Ціна на яйця. Фото: скриншот

А якщо врахувати, що курці викурюють за день пачку, отже за місяць 30, то витрачають на паління 3000 грн. А це третина прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали про ціни на каву і виявилося, щоб у Києві купити стаканчик капучино, варто мати в гаманці щонайменше 100 грн. А це дорожче, ніж приготувати собі порцію обіду.

Нагадаємо, влітку ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.