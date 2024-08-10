Ціни на сигарети - скільки коштують стіки на айкос

Люди масово кинуть курити — ціни на стіки для айкоса вражають
Попри те, що паління — це шкідлива звичка, вона масово розповсюджена серед людей. Видів цигарок на прилавках більше, ніж видів фруктів. А ціни на сигарети, стіки для айкоса чи одноразки зростають постійно, однак і це не зупиняє курців.
Новини.LIVE порівняло ціни на паління з харчовими продуктами. Детальніше — у матеріалі.
Ціни на сигарети
Ті, хто палять, можуть помітити, як кілька років тому вони купували пачку своїх сигарет за 30 грн, а зараз віддають 100. Найвідоміші та найпопулярніші марки сигарет коштують щонайменше 1000 грн за блок, отже 100 грн за пачку. За таку ж ціну і стіки до айкоса — щонайменше 100 грн за пачку, залежно від смаку та виду.
За ціною 100 грн можна купити замість цигарок такі продукти на вибір:
- 2 пачки масла,
- 4 пачки гречки,
- 3 десятки яєць,
- 3 пачки макаронів,
- 4 буханки хліба,
- 3 пакети молока,
- 5 кг яблук,
- 1 кг бананів тощо.
А якщо врахувати, що курці викурюють за день пачку, отже за місяць 30, то витрачають на паління 3000 грн. А це третина прожиткового мінімуму.
Раніше ми писали про ціни на каву і виявилося, щоб у Києві купити стаканчик капучино, варто мати в гаманці щонайменше 100 грн. А це дорожче, ніж приготувати собі порцію обіду.
Нагадаємо, влітку ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.
Читайте Новини.LIVE!