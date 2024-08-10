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Цены в Украине выросли более чем на 4% — какие товары больше подорожали

10 августа 2024 12:07
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Индекс потребительских цен в Украине — Госстат обновил данные
Подсолнечное масло. Фото: ua.depositphotos.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

По итогам июля 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными за месяц (0% роста по сравнению с 2,2% в июне). Продуктовый рынок демонстрировал дефляцию (-0,6% за месяц), хотя цены на некоторые продукты, в том числе сахар, все еще росли, и в целом цены на продукты поднялись на 1,2% за год.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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На что выросли цены

Несмотря на общую дефляцию продуктов, в июле некоторые продукты питания подорожали. Больше всего выросли цены на следующие продукты:

  • сахар — плюс 12,1% (это не перебило годовое снижение цены на сахар на 1,9%);
  • подсолнечное масло — 2,9% (за год все равно подешевело на 7,6%);
  • хлеб — 2,8% (удорожание в течение года — уже 10%).

В июле больше всего подешевели овощи и яйца — на 19,6% и 11,4% соответственно. Цены на сало и мясо птицы упали, но не существенно.

Как изменились цены в Украине
Изменения потребительских цен. Источник: Госстат

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1%, при этом табачные изделия подорожали на 1,3%, а алкогольные напитки — на 0,7%. В то же время, одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда — на 4,1%, а обувь — на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%, что в основном обусловлено удорожанием проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 0,8% и ростом цен на топливо и смазки на 0,6%.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в 2024 году будут происходить такие валютные курсовые колебания, которые позволят контролировать инфляционные ожидания и достичь целей по инфляции с прогнозируемых 8,7% до 5%. Известно, когда ожидать снижения потребительских цен.

Также мы рассказывали, что, несмотря на то, что курение — это вредная привычка, она массово распространена среди людей. Видов сигарет на прилавках больше, чем видов фруктов. А цены на сигареты, стики для айкоса или одноразки растут постоянно, однако и это не останавливает курильщиков.

Госстат сахар цены на хлеб продукты деньги инфляция цены в Украине цены масло цены на продукты

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