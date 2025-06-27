Ціни на молоду картоплю знизилися — скільки коштує кілограм у червні 2025 року

Мішки з картоплею та овочами. Фото: УНІАН

У травні 2025 року українці з подивом відзначили, що молода картопля — здавалося б, завжди доступний продукт, раптом став дуже дорогим. Ціни на рівні майже у 90 гривень за кілограм у перший місяць весни були не рідкістю.

Водночас станом на кінець червня, як свідчать дані на порталі Мінфін, молода картопля поступово дешевшає як у магазинах, так і на ринках.

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Так, якщо у травні продавці просили за кілограм молодої картоплі у середньому 89,15 гривні за кілограм, то зараз цей продукт у магазин можна купити за ціною у 37,63 гривні. У великих мережах супермаркетів цінники наступні:

Metro — 34,99 грн.

Novus — 27,99 грн.

Megamarket — 49,90 грн.

Якими будуть ціни на продукти у липні

Впродовж другого місяця цього літа для українців мають подешевшати овочі. Як пояснив редакції Новини.LIVE очільник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, ціни знизяться на томати, огірки, цибулю.

"А черешня, вишня, абрикоси та інші кісточкові... Цього року маємо великий недорід. Були приморозки, врожаї виявилися поганими. Хіба що з південних областей підуть невеликі партії. Але значного здешевлення не буде", — сказав експерт.

Раніше стало відомо, що супермаркети тримають ціни на курячі яйця на сталому рівні. Ми перевірили, скільки коштує упаковка яєць у червні. Також ми писали про вартість абрикос. Дешеві ягоди українцям пропонують у Варусі (від 112,90 грн/кг), а найвищі ціни у Новусі (від 180 грн/кг).