Цены в Украине — за какой продукт украинцы переплачивают в 2025 году

Люди в супермаркете. Фото: УНИАН

В Украине в июне 2025 года продолжают дорожать продукты питания. Так, цены выросли более чем на 23% по сравнению с июнем 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

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Цены на продукты — что подорожало больше всего

В течение последнего года больше всего в цене прибавили яйца, которые подорожали на 59,2%. Фрукты стали дороже на 51,7%, а подсолнечное масло — 33,6%. Также обновились ценники на:

сливочное масло — на 28,3%;

овощи — на 24,2%.

мясо и мясопродукты — на 22,9%;

хлеб — на 21,9%;

молоко — на 20, 9%;

творог и творог — на 17,9%.

Цены на продукты в мае 2025 года, декабре и июне 2024 года. Фото: Госстат

Продовольственная инфляция, по данным статистического ведомства, была выше общей, темпы которой по итогам июня 2025 года замедлилась до 14,3%.

О чем еще стоит знать

Напомним, цены на хлеб и изделия из муки в Украине не должны претерпеть кардинальных изменений, если урожай пшеницы в 2025 году будет на достаточном уровне. Так, по словам директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, на стоимость продукции могут повлиять и другие факторы.

Он пояснил, что во время межсезонья, когда уже понятно, какими будут объемы урожая, годовые фонды и запасы продовольственной пшеницы, то хлеб печеный и макаронные изделия ежемесячно дорожают более чем на 1%.

Ранее мы рассказывали, на какие продукты украинцы будут тратить меньше средств уже вскоре. Однако существенного снижения цен не будет.

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