Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 23 июня

Золотые слитки. Фото: Reuters

Цены на золото в Украине остаются стабильными в последнее время. Неизменность стоимости обусловлена низкой волатильностью на мировых рынках и отсутствием значительных экономических потрясений. Такая стабильность позволяет инвесторам спокойно оценивать свои активы и планировать финансовые стратегии.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Золото, один из самых ценных металлов на Земле, имеет богатую историю, полную увлекательных фактов. Во-первых, все запасы золота, добываемые со времен древности, составляют примерно 197 576 тонн. Интересно, что большая часть этого металла хранится в виде слитков в центральных банках и хранилищах разных стран.

Еще один любопытный факт касается происхождения золота. Ученые считают, что этот металл образовался при взрывах сверхновых звезд миллиарды лет назад, а позже его занесли на Землю астероиды. Кроме того, золото имеет поразительную ковкость: один грамм этого металла можно раскатать в лист размером в один квадратный метр, который будет настолько тонким, что станет полупрозрачным. Благодаря своим уникальным свойствам, золото используется не только в ювелирном деле, но и в медицине, электронике и даже в космических технологиях.

Где дороже принимают золото

Цены на прием золота могут варьироваться в зависимости от страны, города и конкретного пункта приема. Однако, как правило, самые высокие цены на золото предлагают в следующих местах:

Ломбарды больших городов. В больших городах, таких как Киев, Львов, Одесса, можно найти ломбарды и пункты приема золота, предлагающие конкурентные цены из-за высокой конкуренции.

В больших городах, таких как Киев, Львов, Одесса, можно найти ломбарды и пункты приема золота, предлагающие конкурентные цены из-за высокой конкуренции. Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины не только продают, но и скупают золото, предлагая выгодные условия для своих клиентов.

Некоторые ювелирные магазины не только продают, но и скупают золото, предлагая выгодные условия для своих клиентов. Специализированные компании. Компании, специализирующиеся на скупке драгоценных металлов, могут предложить лучшие цены благодаря своим объемам операций и профессиональному подходу к оценке.

Компании, специализирующиеся на скупке драгоценных металлов, могут предложить лучшие цены благодаря своим объемам операций и профессиональному подходу к оценке. Интернет-платформа. Некоторые онлайн платформы специализируются на купле-продаже золота, где можно найти выгодные предложения. Важно проверить надежность таких сервисов.

Некоторые онлайн платформы специализируются на купле-продаже золота, где можно найти выгодные предложения. Важно проверить надежность таких сервисов. Аукционы. Продавать золото на аукционах может быть выгодно, особенно, если это редкие монеты или уникальные ювелирные изделия.

Продавать золото на аукционах может быть выгодно, особенно, если это редкие монеты или уникальные ювелирные изделия. Банки. Некоторые банки также скупают золото по достаточно высоким ценам, но они обычно имеют строгие требования к качеству и документам на драгоценный металл.

Для получения выгодной цены важно сравнить предложения нескольких мест и обязательно проверить репутацию пункта приема перед продажей.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 017,13 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 008,08 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2986,96 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 994,66 грн/грамм.

375 проба: 1 120,11 грн/грамм.

500 проба: 1 493,48 грн/грамм.

583 проба: 1 741,40 грн/грамм.

585 проба: 1 747,37 грн/грамм.

750 проба: 2 240,22 грн/грамм.

900 проба: 2 688,26 грн/грамм.

916 проба: 2 736,06 грн/грамм.

958 проба: 2 861,51 грн/грамм.

999 проба: 2 983,97 грн/грамм.

999,9 проба: 2 986,66 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 960 грн/грамм.

375 проба: 1 225 грн/грамм.

500 проба: 1 650 грн/грамм.

583 проба: 1 890 грн/грамм.

585 проба: 1 885 грн/грамм.

750 проба: 2 430 грн/грамм.

900 проба: 2 840 грн/грамм.

916 проба: 2 960 грн/грамм.

958 проба: 3 190 грн/грамм.

999 проба: 3 210 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, чермет и алюминий.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.