Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 23 июня

Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценного металла в июне
Цены на золото в Украине остаются стабильными в последнее время. Неизменность стоимости обусловлена низкой волатильностью на мировых рынках и отсутствием значительных экономических потрясений. Такая стабильность позволяет инвесторам спокойно оценивать свои активы и планировать финансовые стратегии.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.
Интересные факты о золоте
Золото, один из самых ценных металлов на Земле, имеет богатую историю, полную увлекательных фактов. Во-первых, все запасы золота, добываемые со времен древности, составляют примерно 197 576 тонн. Интересно, что большая часть этого металла хранится в виде слитков в центральных банках и хранилищах разных стран.
Еще один любопытный факт касается происхождения золота. Ученые считают, что этот металл образовался при взрывах сверхновых звезд миллиарды лет назад, а позже его занесли на Землю астероиды. Кроме того, золото имеет поразительную ковкость: один грамм этого металла можно раскатать в лист размером в один квадратный метр, который будет настолько тонким, что станет полупрозрачным. Благодаря своим уникальным свойствам, золото используется не только в ювелирном деле, но и в медицине, электронике и даже в космических технологиях.
Где дороже принимают золото
Цены на прием золота могут варьироваться в зависимости от страны, города и конкретного пункта приема. Однако, как правило, самые высокие цены на золото предлагают в следующих местах:
- Ломбарды больших городов. В больших городах, таких как Киев, Львов, Одесса, можно найти ломбарды и пункты приема золота, предлагающие конкурентные цены из-за высокой конкуренции.
- Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины не только продают, но и скупают золото, предлагая выгодные условия для своих клиентов.
- Специализированные компании. Компании, специализирующиеся на скупке драгоценных металлов, могут предложить лучшие цены благодаря своим объемам операций и профессиональному подходу к оценке.
- Интернет-платформа. Некоторые онлайн платформы специализируются на купле-продаже золота, где можно найти выгодные предложения. Важно проверить надежность таких сервисов.
- Аукционы. Продавать золото на аукционах может быть выгодно, особенно, если это редкие монеты или уникальные ювелирные изделия.
- Банки. Некоторые банки также скупают золото по достаточно высоким ценам, но они обычно имеют строгие требования к качеству и документам на драгоценный металл.
Для получения выгодной цены важно сравнить предложения нескольких мест и обязательно проверить репутацию пункта приема перед продажей.
Цены на золото в Украине.
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 017,13 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 008,08 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2986,96 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 994,66 грн/грамм.
- 375 проба: 1 120,11 грн/грамм.
- 500 проба: 1 493,48 грн/грамм.
- 583 проба: 1 741,40 грн/грамм.
- 585 проба: 1 747,37 грн/грамм.
- 750 проба: 2 240,22 грн/грамм.
- 900 проба: 2 688,26 грн/грамм.
- 916 проба: 2 736,06 грн/грамм.
- 958 проба: 2 861,51 грн/грамм.
- 999 проба: 2 983,97 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2 986,66 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 960 грн/грамм.
- 375 проба: 1 225 грн/грамм.
- 500 проба: 1 650 грн/грамм.
- 583 проба: 1 890 грн/грамм.
- 585 проба: 1 885 грн/грамм.
- 750 проба: 2 430 грн/грамм.
- 900 проба: 2 840 грн/грамм.
- 916 проба: 2 960 грн/грамм.
- 958 проба: 3 190 грн/грамм.
- 999 проба: 3 210 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, чермет и алюминий.
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