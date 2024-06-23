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Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценного металла в июне

23 июня 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 23 июня
Золотые слитки. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине остаются стабильными в последнее время. Неизменность стоимости обусловлена низкой волатильностью на мировых рынках и отсутствием значительных экономических потрясений. Такая стабильность позволяет инвесторам спокойно оценивать свои активы и планировать финансовые стратегии.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.

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Интересные факты о золоте

Золото, один из самых ценных металлов на Земле, имеет богатую историю, полную увлекательных фактов. Во-первых, все запасы золота, добываемые со времен древности, составляют примерно 197 576 тонн. Интересно, что большая часть этого металла хранится в виде слитков в центральных банках и хранилищах разных стран.

Еще один любопытный факт касается происхождения золота. Ученые считают, что этот металл образовался при взрывах сверхновых звезд миллиарды лет назад, а позже его занесли на Землю астероиды. Кроме того, золото имеет поразительную ковкость: один грамм этого металла можно раскатать в лист размером в один квадратный метр, который будет настолько тонким, что станет полупрозрачным. Благодаря своим уникальным свойствам, золото используется не только в ювелирном деле, но и в медицине, электронике и даже в космических технологиях.

Где дороже принимают золото

Цены на прием золота могут варьироваться в зависимости от страны, города и конкретного пункта приема. Однако, как правило, самые высокие цены на золото предлагают в следующих местах:

  • Ломбарды больших городов. В больших городах, таких как Киев, Львов, Одесса, можно найти ломбарды и пункты приема золота, предлагающие конкурентные цены из-за высокой конкуренции.
  • Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины не только продают, но и скупают золото, предлагая выгодные условия для своих клиентов.
  • Специализированные компании. Компании, специализирующиеся на скупке драгоценных металлов, могут предложить лучшие цены благодаря своим объемам операций и профессиональному подходу к оценке.
  • Интернет-платформа. Некоторые онлайн платформы специализируются на купле-продаже золота, где можно найти выгодные предложения. Важно проверить надежность таких сервисов.
  • Аукционы. Продавать золото на аукционах может быть выгодно, особенно, если это редкие монеты или уникальные ювелирные изделия.
  • Банки. Некоторые банки также скупают золото по достаточно высоким ценам, но они обычно имеют строгие требования к качеству и документам на драгоценный металл.

Для получения выгодной цены важно сравнить предложения нескольких мест и обязательно проверить репутацию пункта приема перед продажей.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 017,13 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 008,08 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2986,96 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 994,66 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 120,11 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 493,48 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 741,40 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 747,37 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 240,22 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 688,26 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 736,06 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 861,51 грн/грамм.
  • 999 проба: 2 983,97 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 2 986,66 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 960 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 225 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 650 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 890 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 885 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 430 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 840 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 960 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 190 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 210 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, чермет и алюминий.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.

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