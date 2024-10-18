Ціни на золото — на скільки зросла вартість дорогоцінного металу

Злиток золота. Фото: Bloomberg

Золото вперше в історії подорожчало до понад 2,7 тис. доларів за унцію, що стало наслідком напруженої ситуації навколо виборів у США та конфлікту на Близькому Сході. Активна перевиборча гонка в Сполучених Штатах і ліквідація лідера "ХАМАС" Ях'ї Сінвара Ізраїлем сприяли зростанню попиту інвесторів на безпечні активи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Причини зростання цін на золото

Спотове золото підвищило свою вартість на 0,4% і досягло 2 703,61 доларів за унцію, після того як на початку сесії встановило рекорд на рівні 2 714 доларів. Цього тижня ціни зросли приблизно на 2%, а ф'ючерси на золото в США також подорожчали на 0,4%, до 2 719,20 доларів.

Динаміка зміни цін на золото. Джерело: LSEG

У 2024 році золото зросло більш ніж на 31%, що зумовлено очікуванням подальшого пом'якшення монетарної політики провідних центральних банків, зокрема Федеральної резервної системи США, а також зростанням геополітичної напруги.

Стратег OCBC FX Крістофер Вонг прогнозує, що популярність золота може продовжувати зростати, враховуючи перебіг виборів у США та геополітичну невизначеність.

"З технічної точки зору, якщо золото продовжить рости, воно може зустріти опір на рівні близько 2750 доларів за унцію, що є верхньою межею каналу висхідного тренду, який ми спостерігаємо з кінця липня", — сказав ринковий аналітик компанії Kinesis Money Френк Вотсон.

Делегати щорічного збору London Bullion Market Association прогнозують, що протягом наступних 12 місяців золото досягне ціни 2 941 долар за унцію, тоді як срібло зросте до 45 доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ціни на золото після незначного спаду знову трохи підвищилися 17 жовтня. Це викликано зростанням інфляції, глобальною невизначеністю та попитом інвесторів на безпечні активи.

Також ми писали, що голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що біткоїн і будь-яка інша криптовалюта не визнаються законним платіжним засобом в Україні, і ця ситуація не зміниться, принаймні, до завершення війни. Тому здійснення платежів з використанням криптовалют не є легальним. Наразі НБУ активно працює над вирішенням цієї проблеми.