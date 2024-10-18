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Цены на золото побили исторический рекорд

18 октября 2024 16:04
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото — на сколько выросла стоимость драгоценного металла
Слиток золота. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Золото впервые в истории подорожало свыше 2,7 тыс. долларов за унцию, что стало следствием напряженной ситуации вокруг выборов в США и конфликта на Ближнем Востоке. Активная перевыборная гонка в Соединенных Штатах и ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара Израилем способствовали росту спроса инвесторов на безопасные активы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Причины роста цен на золото

Спотовое золото повысило свою стоимость на 0,4% и достигло 2 703,61 долларов за унцию после того, как в начале сессии установило рекорд на уровне 2 714 долларов. На этой неделе цены выросли примерно на 2%, а фьючерсы на золото в США также подорожали на 0,4% до 2 719,20 долларов.

Цены на золото установили исторический рекорд в октябре 2024 года
Динамика изменения цен на золото. Источник: LSEG

В 2024 году золото выросло более чем на 31%, что обусловлено ожиданием дальнейшего смягчения монетарной политики ведущих центральных банков, в частности, Федеральной резервной системы США, а также ростом геополитического напряжения.

Стратег OCBC FX Кристофер Вонг прогнозирует, что популярность золота может продолжать расти, учитывая ход выборов в США и геополитическую неопределенность.

"С технической точки зрения, если золото продолжит расти, оно может встретить сопротивление на уровне около 2750 долларов за унцию, являющуюся верхним пределом канала восходящего тренда, который мы наблюдаем с конца июля", — сказал рыночный аналитик компании Kinesis Money Фрэнк Уотсон.

Делегаты ежегодного сбора London Bullion Market Association прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев золото достигнет цены 2 941 доллар за унцию, тогда как серебро вырастет до 45 долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине цены на золото после незначительного спада снова немного повысились 17 октября. Это вызвано ростом инфляции, глобальной неопределенностью и спросом инвесторов на безопасные активы.

Также мы писали, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что биткоин и любая другая криптовалюта не признаются законным платежным средством в Украине, и эта ситуация не изменится, по крайней мере, до завершения войны. Поэтому осуществление платежей с использованием криптовалюта не является легальным. В настоящее время НБУ активно работает над решением этой проблемы.

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