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Нацбанк візьметься за криптовалюту — що треба знати українцям

16 жовтня 2024 15:52
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Після введення лімітів на перекази українці переходять на крипту — чи законно це
Біржа криптовалют. Фото: Unplash
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що біткоїн і будь-яка інша криптовалюта не визнаються законним платіжним засобом в Україні, і ця ситуація не зміниться, принаймні, до завершення війни. Тому здійснення платежів з використанням криптовалют не є легальним. Наразі НБУ активно працює над вирішенням цієї проблеми.

Про це Пишний розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

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Чи зможуть українці використовувати крипту для платежів

Очільник Нацбанку підкреслив важливість законодавчого регулювання ринку віртуальних активів. Він також зазначив, що після введення обмежень на P2P-перекази в Україні спостерігається зростання обсягу операцій з криптоактивами.

"Гривня є єдиним законним засобом платежу в Україні. Це наша принципова позиція. Саме той факт, що гривня зберігає функціональність, є стійкою, користується довірою –дозволяє Україні бути багато в чому ефективною, попри війну. Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу", — сказав Пишний.

Він запевнив, що НБУ вже займається викликами, пов'язаними з використанням криптоактивів в країні. Для цього разом із Міжнародним валютним фондом вивчається різний досвід, а також розробляються комплексні пропозиції для законодавчого регулювання ринку віртуальних активів. При цьому враховуються європейські норми та вимоги фінансового моніторингу.

За словами Пишного, Національний банк також готується до збільшення обсягів криптотранзакцій у зв'язку із запровадженням ліміту на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень. У цьому контексті НБУ зосередить свої зусилля на розробці максимально прозорих і зрозумілих правил для регулювання криптовалютного ринку.

"Чи вважаємо ми, що недобросовісні особи в умовах встановлених лімітів активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності й обсяг операцій з криптоактивами зросте? Так, звісно", — додав він.

На думку Пишного, сьогодні в Україні криптовалюти в основному використовуються для тіньового обігу та схем оптимізації. У зв'язку з цим Національний банк України посилив регулювання щодо фактів безліцензійної діяльності, що пов'язана з функціонуванням ринку віртуальних активів.

Проте наразі немає рішення щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, яке могло б отримати підтримку з боку НБУ. Тому, за словами посадовця, низці установ, що займаються фінансовим регулюванням, необхідно зосередитися на пошуку оптимальних рішень для оновлення законодавства.

"Але наголошую: позбавляти гривню статусу єдиного законного платіжного засобу ми не готові. Особливо в умовах війни", — попередив глава Нацбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ планує посилити фінансовий моніторинг переказів, що здійснюються через банківські рахунки. Там повідомили, що контроль за платежами має бути не лише в компетенції банків.

Також ми писали, що за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, очікується, що легалізація криптовалюти в Україні відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Проте, варто зазначити, що податкові пільги в рамках цього процесу не передбачаються.

НБУ криптовалюта гроші Андрій Пишний обмеження

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