Цены на рожь в Украине в 2025 году — о чем предупреждают аграрии

Цены на рожь — почему агрокультура точно подорожает в 2025 году
В Украине в 2025 году ощутимо уменьшится количество посевных площадей под рожь. Так, аграрии засеяли этой культурой 68,1 тыс. га земли — это 3% меньше, чем в 2024 году, но сразу на 60% меньше, чем до полномасштабного вторжения России.
Об этом заявила руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.
В Украине сеют меньше ржи — грозит ли кризис хлебопекарной отрасли
Как свидетельствуют данные УКАБ, в 2021 году было выращено 593 тыс. тонн ржи, из них 344 тыс. тонн использовали на потребление, а 137 тыс. тонн — продали другим странам. Уже через три года производство ржи сократилось до 218 тысяч тонн, хотя параллельно стал меньше и потребительский фонд.
"По сравнению с предыдущим годом, посевные площади под рожью сократились не существенно. Поэтому потенциально говорить о полном отсутствии украинской ржи в хлебопекарной отрасли оснований нет. Однако, если отрасль в текущем сезоне испытывала дефицит ржи и ржаной муки, то, к сожалению, есть все основания, что тенденция сохранится и в следующем маркетинговом году", — пояснила Светлана Литвин.
Более того, в связи со сокращением посевных площадей, цены на рожь могут поползти вверх.
Каковы цены на рожь в июне
В первый месяц лета рожь на украинском рынке торгуется по средней цене в 9 147 тыс. гривен за тонну. На такой отметке цены находились по состоянию на 20 июня 2025 года.
Примечательно, что еще 12 июня, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна этого зерна стоила 10 147 тыс. гривен. До 9 тыс. гривен за тонну рожь подешевела 13 июня и с тех пор цена держится на этом уровне.
Напомним, что украинцев уже предупредили о будущем подорожании хлеба. Так, в 2025 году цены вырастут на хлебобулочные изделия из ржи. Узнавайте также, как будут меняться цены на зерновые летом.
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