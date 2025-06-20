Цены на рожь в Украине в 2025 году — о чем предупреждают аграрии

Рожь в поле. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году ощутимо уменьшится количество посевных площадей под рожь. Так, аграрии засеяли этой культурой 68,1 тыс. га земли — это 3% меньше, чем в 2024 году, но сразу на 60% меньше, чем до полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

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Как свидетельствуют данные УКАБ, в 2021 году было выращено 593 тыс. тонн ржи, из них 344 тыс. тонн использовали на потребление, а 137 тыс. тонн — продали другим странам. Уже через три года производство ржи сократилось до 218 тысяч тонн, хотя параллельно стал меньше и потребительский фонд.

"По сравнению с предыдущим годом, посевные площади под рожью сократились не существенно. Поэтому потенциально говорить о полном отсутствии украинской ржи в хлебопекарной отрасли оснований нет. Однако, если отрасль в текущем сезоне испытывала дефицит ржи и ржаной муки, то, к сожалению, есть все основания, что тенденция сохранится и в следующем маркетинговом году", — пояснила Светлана Литвин.

Более того, в связи со сокращением посевных площадей, цены на рожь могут поползти вверх.

Каковы цены на рожь в июне

В первый месяц лета рожь на украинском рынке торгуется по средней цене в 9 147 тыс. гривен за тонну. На такой отметке цены находились по состоянию на 20 июня 2025 года.

Цены на рожь в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Примечательно, что еще 12 июня, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна этого зерна стоила 10 147 тыс. гривен. До 9 тыс. гривен за тонну рожь подешевела 13 июня и с тех пор цена держится на этом уровне.

Напомним, что украинцев уже предупредили о будущем подорожании хлеба. Так, в 2025 году цены вырастут на хлебобулочные изделия из ржи. Узнавайте также, как будут меняться цены на зерновые летом.