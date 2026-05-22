Ціни на зерно в Україні: скільки коштує тонна фуражної кукурудзи

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує тонна фуражної кукурудзи

Дата публікації: 22 травня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні у травні 2026 році: якою є вартість фуражної кукурудзи зараз
Качани кукурудзи, гроші. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фуражна кукурудза стабільно дорожчає у травні. Змінюються, в основному, ціни попиту. Відомо, з чим пов’язана ця ситуація.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ

Чому дорожчає фуражна кукурудза 

Причини подорожчання традиційні — стійкий попит імпортерів, хоча аграрії рідко цікавляться зерновою. Тож покупці конкурують між собою за доступні до продажу обсяги фуражної кукурудзи. Додатково підтримку цінам надає кон’юнктура світового ринку.

Скільки коштує фуражна кукурудза

Станом на 22 травня тонна фуражної кукурудзи коштує у середньому 9706 гривень. За останній тиждень на агроринку стався серйозний стрибок цін, свідчать дані на сайті Tripoli.land. До прикладу, ще 14 транвя середні ціни на зернову становили 9541 гривень за тонну. Тобто за 8 днів тонна подорожчала на 164 гривні. 

Які ціни на пшеницю, овес, ячмінь і жито

Ціни на пшеницю в Україні стабільно зростають починаючи з середини травня. Станом на зараз середня вартість тонни перебуває на рівні 10 017 гривень за тонну. Ціни на жито залишаються без змін: тонна у середньому коштує 10 147 гривень. Аналогічна ситуація спостерігається щодо овса: на ринку зернову продають за ціною 10 346 гривень за тонну. Натомість ячмінь дещо здорожчав і нині коштує 8967 гривень за тонну. Днем раніше зернова торгувалася по 8952 гривень за тонну. 

Раніше Новини.LIVE писали про те, як держава підтримує аграріїв в умовах повномасштабної війни. Так, фермерам, зокрема, пропонують скористатися програмою агрострахування. Програма передбачає, що держава компенсує їм до 60% вартості страхування.

Ще Новини.LIVE писали про сою, яка подорожчала у травні до 21 000 гривень за тонну. При цьому у портах ціни є нижчими. Відомо, якою є ситуація на ринку сої. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
