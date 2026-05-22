Цены на зерно в Украине в мае 2026 года: какова стоимость фуражной кукурузы сейчас

Початки кукурузы, деньги. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Фуражная кукуруза стабильно дорожает в мае. Меняются, в основном, цены спроса. Известно, с чем связана эта ситуация.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Почему дорожает фуражная кукуруза

Причины подорожания традиционные — устойчивый спрос импортеров, хотя аграрии редко интересуются зерновой. Поэтому покупатели конкурируют между собой за доступные к продажам объемы фуражной кукурузы. Дополнительно поддержку ценам оказывает конъюнктура мирового рынка.

Сколько стоит фуражная кукуруза

По состоянию на 22 мая тонна фуражной кукурузы стоит в среднем 9706 гривен. За последнюю неделю на агрорынке произошел серьезный скачок цен, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. К примеру, еще 14 транвя средние цены на зерновую составляли 9541 гривен за тонну. То есть за 8 дней тонна подорожала на 164 гривны.

Какие цены на пшеницу, овес, ячмень и рожь

Цены на пшеницу в Украине стабильно растут начиная с середины мая. По состоянию на сейчас средняя стоимость тонны находится на уровне 10 017 гривен за тонну. Цены на рожь остаются без изменений: тонна в среднем стоит 10 147 гривен. Аналогичная ситуация наблюдается по овсу: на рынке зерновую продают по цене 10 346 гривен за тонну. А ячмень несколько подорожал и сейчас стоит 8967 гривен за тонну. Днем ранее зерновая торговалась по 8952 гривен за тонну.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали о том, как государство поддерживает аграриев в условиях полномасштабной войны. Так, фермерам, в частности, предлагают воспользоваться программой агрострахования. Она предусматривает, что государство компенсирует им до 60% стоимости страхования.

Еще Новини.LIVE писали о сое, которая подорожала в мае до 21 000 гривен за тонну. При этом в портах цены ниже. Известно, какова ситуация на рынке сои.