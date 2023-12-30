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Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соняшник у кінці грудня

30 грудня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 30 грудня 2023
Соняшникове поле. Фото: growhow.in.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна є лідером у світовому експорті соняшникової олії та насіння. Проте внаслідок вторгнення Росії на територію України обсяг поставок соняшнику та його перероблених продуктів значно зменшився. Основною причиною скорочення експорту зернових із України стала блокада чорноморських портів, які відігравали ключову роль у цьому процесі. Проблеми також виникли через блокування кордону польськими перевізниками, які створили проблеми для українських експортерів. Проте є й позитивні новини: Україна та Молдова активно працюють над узгодженням систем електронних черг для автотранспорту на своїх кордонах. Це буде сприяти запобіганню скупчення вантажівок на території Молдови та більш оперативному транзиту вантажів з України до Румунії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 30 грудня.

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Станом на 30 грудня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 906 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 30 грудня 2023
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 30 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 40 грн. Так, у п'ятницю, 22 грудня, ціна соняшнику становила 12 866 грн за тонну. Вже наступного дня вона зросла до 12 898 грн за тонну і протрималась на цьому рівні до середи, 27 грудня. Після невеликого просідання, у п'ятницю, 29 грудня, вартість соняшника зросла до 12 906 грн за тонну. Що становить миксимум за тиждень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

Ціни на зернові в Україні станом на 30 грудня 2023
Тижнева динаміка зміни середньої ціни соняшнику в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ключові фактори, що впливають на цінову динаміку соняшнику в Україні, включають глобальне економічне становище, співвідношення попиту та пропозиції та коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на високий обсяг експорту цієї олійної культури з країни. Більше того, вартість соняшника залежить від світової економічної кон'юнктури. Отже, зміни в цінах на олію на світовому ринку позначаються на цінах на насіння в Україні.

Важливо наголосити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що суттєво впливає на формування цін на зернові культури у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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