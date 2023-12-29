Ціни на зернові в Україні станом на 29 грудня 2023

Збирання сої. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато морських портів країни були змушені призупинити або скоротити свою діяльність, що суттєво ускладнило процес експорту зернових продуктів. Крім того, руйнування значної частини інфраструктури створило додаткові труднощі для виробництва та експорту українського зерна. Проблеми також виникли через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками польських перевізників на українсько-польському кордоні. Ці події болісно позначилися на українських аграріях, серйозно погіршивши їх становище.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 29 грудня.

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Станом на 29 грудня середня ціна на сою в Україні становить 17 320 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 29 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у четвер, 21 грудня, середня вартість тонни сої становила 17 277 грн. Вже у субботу, 23 грудня, ціна на цю зернову культуру зросла до 17 314 грн і протрималась на цьому рівні до вівторка, 26 грудня, коли сягнула свобого тижневого максимум у 17 336 грн за тонну . З середи, 27 грудня, вартість одніє тонни сої дорівнюе 17 320 грн.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. Частково це сталося через зруйнування значної частини земель під посіви та порушення логістичних ланцюгів, що викликало зниження пропозиції сої на внутрішньому ринку.

Окрім військових подій, ціни на сою в Україні піддаються впливу інших ключових факторів. Один з них — баланс між пропозицією та попитом, що формує основну динаміку цін на сою. Якщо пропозиція сої перевищує попит, це, як правило, веде до зниження цін і навпаки.

Кліматичні умови також мають великий вплив на ринкові ціни, оскільки рівень урожайності сої може значно коливатися в залежності від погоди. У неурожайні роки ціни на сою, як правило, підвищуються через скорочення пропозиції.

Потрібно також враховувати вплив динаміки цін на інші олійні культури. Зміни в цінах на соняшник, кукурудзу та ріпак можуть впливати на рішення фермерів, що вирощувати. Зміна пропозиції інших олійних культур впливає на загальну конкуренцію на ринку і може вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також мають важливе значення. Україна займає провідне місце на світовому ринку сої, і світові ціни можуть тиснути на внутрішній ринок. Зростання світових цін може стимулювати експорт із України, що, у свою чергу, впливає на внутрішні ціни.

Важливо зауважити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на триваючу вже два роки війну з Росією.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.