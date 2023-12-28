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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у кінці грудня

28 грудня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 28 грудня 2023
Збирання ячменю. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами у зв'язку з російським вторгненням та блокадами на деяких ділянках західного кордону. До початку вторгнення Україна займала лідируючу позицію серед найбільших постачальників зерна у світі. Однак постійні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. В результаті Україна змушена була віддати перевагу в основному сухопутним маршрутам, які не лише менш ефективні, а й більш затратні. Проте ринок зерна в Україні залишається активним. Торгівлю зерном почала компанія D.Trading, яка входить до групи ДПЕК. Перша угода укладена на внутрішньому ринку і передбачає поставку 1 тис. тонн фуражної пшениці до порту Чорноморськ.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 28 грудня.

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Станом на 28 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 550 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 грудня 2023
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 28 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у середу, 20 грудня, середня вартість тонни ячменю становила 4 519 грн і до п'ятниці, 22 грудня зосла до 5 486 грн. Згодом ціна на ячмінь сягнула свого тижневого максимуму, піднявшись до 4 595 грн за тону. На такому рівні вона залишалась до вівторка, 26 грудня, коли впала до 4 550 грн.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 грудня 2023
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціну ячменю в Україні визначають різноманітні фактори, включаючи глобальну пропозицію, сезонні зміни, особливості логістики, географію транспортування, витрати насіння, показники переробки та інші аспекти. Критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, впливають на попит на зернові культури.

Сезонні коливання та динаміка споживчих секторів впливають на внутрішній ринок. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності глобальних дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, вторгнення Росії в Україну наразі відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Незважаючи на те, що Україна продовжує займати провідне становище серед світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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