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Цены на зерно в Украине. Сколько стоит подсолнечник в конце декабря

30 декабря 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 декабря 2023 года
Подсолнечное поле. Фото: growhow.in.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина — лидер в мировом экспорте подсолнечного масла и семян. Однако в результате вторжения России на территорию Украины объем поставок подсолнечника и его переработанных продуктов значительно снизился. Основной причиной сокращения экспорта зерновых из Украины стала блокада черноморских портов, игравших ключевую роль в этом процессе. Проблемы также возникли из-за блокирования границы польскими перевозчиками, создавшими проблемы для украинских экспортеров. Тем не менее, есть и положительные новости: Украина и Молдова активно работают над согласованием систем электронных очередей для автотранспорта на своих границах. Это будет способствовать предотвращению скопления грузовиков на территории Молдовы и более оперативному транзиту грузов из Украины в Румынию.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 30 декабря.

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По состоянию на 30 декабря средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12 906 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 декабря 2023 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 40 грн. Так, в пятницу, 22 декабря, цена подсолнечника составила 12 866 грн за тонну. Уже на следующий день она выросла до 12 898 грн за тонну и продержалась на этом уровне до среды, 27 декабря. После небольшого проседания в пятницу, 29 декабря, стоимость подсолнечника выросла до 12 906 грн за тонну. Что составляет миксимум через неделю. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 декабря 2023 года
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Ключевые факторы, влияющие на ценовую динамику подсолнечника в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, соотношение спроса и предложения и колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая высокий объем экспорта этой масличной культуры из страны. Более того, стоимость подсолнечника зависит от мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения в ценах на масло на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Важно отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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