Цены на зерновые в Украине по состоянию на 4 января 2024 года

Уборка сои. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие морские порты нашей страны вынуждены были временно приостановить или сократить свою деятельность, что существенно усложнило процесс экспорта зерновых продуктов. Кроме того, разрушение значительной части инфраструктуры стало дополнительным вызовом для производства и экспорта украинского зерна. Проблемы также возникли из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками польских перевозчиков на украинско-польской границе. Эти события болезненно сказались на украинских аграриях, серьезно ухудшив их общее положение. Из-за всех этих трудностей экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины за 2023/24 финансовый год оказался ниже уровня предыдущего года. С начала текущего маркетингового года Украина доставила на мировые рынки 17,932 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. К 30 декабря прошлого года общий объем отгрузок составил 22,613 млн тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 4 января 2024 года.

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По состоянию на 4 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 310 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 4 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала на 10 гривен. Так, в среду, 27 декабря, средняя стоимость тонны сои составила 17 320 грн. Уже в субботу, 30 декабря, цена на эту зерновую культуру выросла до недельного максимума в 17 368 грн и продержалась на этом уровне до среды, 3 января. Далее стоимость тонны сои резко упадает, достигнув своего недельного минимума в 17 310 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Война за РФ оказывает негативное влияние на стоимость сои в Украине. Это в значительной степени связано с разрушением крупных областей, предназначенных для посевов, и нарушением логистических цепочек, что повлекло за собой уменьшение предложения сои на внутреннем рынке.

Кроме военных действий, цены на сою в Украине испытывают влияние других важных факторов. Одним из них является баланс между предложением и спросом, определяющий основную динамику цен на сою. Если предложение сои превышает спрос, это обычно приводит к понижению цен и напротив.

Климатические условия также оказывают существенное влияние на рыночные цены, поскольку урожайность сои может значительно колебаться в зависимости от погодных условий. В годы с плохими урожаями цены на сою, как правило, поднимаются из-за уменьшения предложения.

Также следует учитывать влияние динамики цены других масличных культур. Изменения в ценах на подсолнечник, кукурузу и рапс могут повлиять на решение фермеров по посеву. Изменения в предложении других масличных культур влияют на общую конкуренцию на рынке и могут повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою также играют немаловажную роль. Украина занимает лидирующее положение на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Рост мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что, в свою очередь, сказывается на внутренних ценах.

Важно отметить, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся уже два года войну с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.