Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 декабря 2023 года

Уборка сои. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие морские порты страны были вынуждены приостановить или сократить свою деятельность, что существенно усложнило процесс экспорта зерновых продуктов. Кроме того, разрушение значительной части инфраструктуры создало дополнительные сложности для производства и экспорта украинского зерна. Проблемы также возникли из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками польских перевозчиков на украинско-польской границе. Эти события болезненно сказались на украинских аграриях, серьезно ухудшив их положение.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 29 декабря.

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По состоянию на 29 декабря средняя цена на сою в Украине составляет 17320 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 29 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни немного выросла. Так, в четверг, 21 декабря, средняя стоимость тонны сои составила 17 277 грн. Уже в субботу, 23 декабря, цена на эту зерновую культуру выросла до 17 314 грн и продержалась на этом уровне до вторника, 26 декабря, когда достигла своего недельного максимума в 17 336 грн за тонну. Со среды, 27 декабря, стоимость одной тонны сои равна 17 320 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Война с Россией оказала негативное влияние на цены на сою в Украине. Частично это произошло из-за разрушения значительной части земель под посевы и нарушения логистических цепочек, что вызвало понижение предложения сои на внутреннем рынке.

Кроме военных событий, цены на сою в Украине подвержены влиянию других ключевых факторов. Один из них — баланс между предложением и спросом, который формирует основную динамику цен на сою. Если предложение сои превышает спрос, это обычно ведет к снижению цен и наоборот.

Климатические условия также оказывают большое влияние на рыночные цены, поскольку уровень урожайности сои может значительно колебаться в зависимости от погоды. В неурожайные годы цены на сою, как правило, повышаются из-за сокращения предложения.

Следует также учитывать влияние динамики цен на другие масличные культуры. Изменения в ценах на подсолнечник, кукурузу и рапс могут влиять на выращивание фермеров. Изменение предложения других масличных культур влияет на общую конкуренцию на рынке и может повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою имеют важное значение. Украина занимает ведущее место на мировом рынке сои, и мировые цены могут давить на внутренний рынок. Рост мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что в свою очередь влияет на внутренние цены.

Важно отметить, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся уже два года войну с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.