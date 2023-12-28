Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 декабря 2023 года

Уборка ячменя. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями в связи с российским вторжением и блокадами на некоторых участках западной границы. До начала вторжения Украина занимала лидирующее место среди крупнейших поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина вынуждена была отдать предпочтение в основном сухопутным маршрутам, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Однако рынок зерна в Украине остается активным. Торговлю зерном начала компания D.Trading, входящая в группу ГТЭК. Первое соглашение заключено на внутреннем рынке и предусматривает поставку 1 тыс. тонн фуражной пшеницы в порт Черноморск.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 28 декабря.

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По состоянию на 28 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 550 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 28 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, в среду, 20 декабря, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 519 грн и к пятнице, 22 декабря выросла до 5 486 грн. Далее цена на ячмень достигла своего недельного максимума, поднявшись до 4 595 грн за тонну. На таком уровне она оставалась до вторника, 26 декабря, когда упала до 4 550 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Цену ячменя в Украине определяют различные факторы, включая глобальное предложение, сезонные изменения, особенности логистики, географию транспортировки, расход семян, показатели переработки и другие аспекты. Критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции, влияют на спрос на зерновые культуры.

Сезонные колебания и динамика потребительских секторов оказывают влияние на внутренний рынок. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности глобальных дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает занимать ведущее положение среди мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.