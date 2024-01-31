Ціни на зернові в Україні станом на 31 січня 2024

Збирання кукурудзи. Фото: agdaily.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну значно скоротився обсяг експорту зерна з країни. Основною причиною стала блокада морських портів, проведена російськими військами. Приблизно 80% українських виробників зерна здійснюють свій експорт через морський маршрут, який став недоступним через блокаду. Тепер їм доводиться використовувати український морський коридор та сухопутні маршрути для експорту зерна, що потребує значних фінансових витрат. Втім, є й позитивні новини. Попит на вітчизняні зернові продукти залишається високим. На нещодавній онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив про зацікавленість Іспанії в імпорті української агропродукції, включаючи кукурудзу та соняшник.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 31 січня 2024 року.

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Станом на 31 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5239 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 31 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала на 1,2%. Так, у вівторок, 23 січня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5304 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні трохи зросла — до 5326 грн за тонну у четвер, 25 січня. Це становило тижневий максимум. Далі вартість кукурудзи падала у п'ятницю, 26 січня, — до 5503 грн, та у суботу, 27 січня, — до 5293 грн за тону. У вівторок, 30 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до 5239 грн за тонну разом з ПДВ. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох ключових факторів. Насамперед значний вплив мають світові ціни на це зерно, враховуючи статус України як великого світового виробника та постачальника кукурудзи. Зміни у цінах на світових ринках також мають значний вплив на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціни залежать від рівня врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього підвищення.

По-третє, ціни формуються залежно від попиту на кукурудзу. Зростання попиту, особливо у виробництві харчових продуктів, може призвести до підвищення цін. Зовнішній попит також має важливу роль, враховуючи роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках також може збільшувати ціни на зернову продукцію. Економічні фактори, такі як обмінний курс та рівень інфляції, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

На цей момент ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно впливає на структуру цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, впливаючи на загальний рівень урожайності зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни