Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 января 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: agdaily.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину значительно сократился объем экспорта зерна из страны. Основной причиной явилась блокада морских портов, проведенная российскими войсками. Приблизительно 80% украинских производителей зерна осуществляют свой экспорт по морскому маршруту, который стал недоступным из-за блокады. Теперь им приходится использовать украинский морской коридор и сухопутные маршруты для экспорта зерна, что требует значительных финансовых затрат. Впрочем, есть и положительные новости. Спрос на отечественные зерновые продукты остается высоким. На недавней онлайн-встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас Пучадес заявил о заинтересованности Испании в импорте украинской агропродукции, включая кукурузу и подсолнечник.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 31 января 2024 года.

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По состоянию на 31 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5239 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 31 января 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала на 1,2%. Так, во вторник, 23 января, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5304 грн. Далее цена на кукурузу в Украине немного выросла — до 5326 грн за тонну в четверг, 25 января. Это составило недельный максимум. Далее стоимость кукурузы падала в пятницу, 26 января, — до 5503 грн, и в субботу, 27 января, — до 5293 грн за тонну. Во вторник, 30 января, цена на эту зерновую культуру выросла до 5239 грн за тонну вместе с НДС. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких ключевых факторов. В первую очередь, значительное влияние оказывают мировые цены на это зерно, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика кукурузы. Изменения в ценах на мировых рынках также оказывают значительное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, цены зависят от уровня урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их повышению.

В-третьих, цены формируются в зависимости от спроса на кукурузу. Рост спроса, особенно при производстве пищевых продуктов, может привести к повышению цен. Внешний спрос также играет важную роль, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может также увеличивать цены на зерновую продукцию. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, могут также влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказывается на структуре цен. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины, влияя на общий уровень урожайности зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.