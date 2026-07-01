Ціни на зерно в Україні: яка культура "втомилася" дорожчати

Жнива, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні на агроринку продовжують падати ціни на ріпак. Це пов’язано зі збиральною кампанією, до якої вже активно готуються аграрії. Заводи вже готові брати ріпак на переробку, однак ціни попиту все ще формуються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.

Що відбувається з цінами на ріпак

Як зазначається, ціни попиту на ріпак нового врожаю на умовах СРТ-підприємство перебувають на рівні 26 200 — 27 400 гривень за тонну.

Щодо експортного ринку ріпаку в Україні, то минулого тижня зниження цін через:

аномальна спека, яка вплинула на врожайність в Європі;

зростання світових цін на нафту.

Ціни на ріпак в Україні

На внутрішньому українському ринку тонна ріпаку коштує понад 24 000 гривень, свідчать дані на сайті Tripoli.land. Так, станом на 1 липня продукцію пропонують купувати за 24 646 гривень/тонна. Примітно, що діапазон цін залишається стабільним. Вартість ріпака не змінюється починаючи з 23 червня.

Раніше Новини.LIVE писали, як змінилися ціни на пшеницю в Україні. Так, фуражне і продовольче зерно синхронно дешевшає. Зміни відбуваються не тільки на вітчизняному агроринку, а й на світовому. Усе через наближення жнив.

Ще Новини.LIVE розповідали, що на агроринку дешевшає ячмінь. Ціни попиту коливаються від 8 00 до 10 300 гривень за тонну. Ячмінь втрачає у ціні через очікування поставок нового врожаю.