Ситуація на аграрному ринку — скільки коштує тонна фуражної кукурудзи

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Поточний тиждень на українському аграрному ринку ознаменувався різким падінням цін попиту на фуражну кукурудзу в морських портах. Агрокультура дешевшає після попереднього активного підвищення цін.

Про це йдеться в матеріалі видання АПК-Інформ.

Читайте також:

Що зараз впливає на ринок кукурудзи

За словами аналітиків, попит знижується на фоні сталих високих цін, які фіксувалися тижнем раніше — це знижує конкурентоспроможність фуражної кукурудзи. Водночас сільгоспвиробники неактивно знижують ціни на свій товар, адже очікують подорожчання.

Додатково тиск на ціни чинила знижувальна цінова динаміка на зовнішніх ринках. Зміни відбуваються й з цінами на врожай кукурудзи 2025 року.

Ціни на фуражну кукурудзу — за скільки можна купити тонну 28 березня

Зерно фуражної кукурудзи використовується не тільки на внутрішньому ринку, а й експортується за кордон, тому культура є економічно вигідною як для країни, так і для аграріїв.

Тим часом середні ціни на фуражну кукурудзу з 20 березня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, демонструють тренд до зниження.

Як змінювалися ціни на фуражну кукурудзу. Скриншот Tripoli.land

Так, найнижчою ціна була 20 числа — 9 260 грн за тонну, однак наступними днями фуражна кукурудза дорожчала. Вже 25 березня ціни на кукурудзу досягли максимальної поки що позначки у 9 316 грн, але вже 28 березня тонна культури подешевшала до 9 270 грн.

Нагадаємо, 27 березня в українському МЗС прокоментували інформацію щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи. За словами спікера відомства Георгія Тихого, заяви про це лунали з боку РФ, однак вони не мають під собою жодного підґрунтя.

Також ми розповідали, якою агрокультурою вигідно торгувати наприкінці березня. Це не пшениця чи ячмінь, які завжди мають попит як на українському агроринку, так і за кордоном.