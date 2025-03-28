Ситуация на аграрном рынке — сколько стоит тонна фуражной кукурузы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Текущая неделя на украинском аграрном рынке ознаменовалась резким падением цен спроса на фуражную кукурузу в морских портах. Агрокультура дешевеет после предыдущего активного повышения цен.

Об этом говорится в материале издания АПК-Информ.

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По словам аналитиков, спрос снижается на фоне устойчивых высоких цен, которые фиксировались неделей ранее — это снижает конкурентоспособность фуражной кукурузы. В то же время сельхозпроизводители неактивно снижают цены на свой товар, ведь ожидают подорожания.

Дополнительно давление на цены оказывала снижающаяся ценовая динамика на внешних рынках. Изменения происходят и с ценами на урожай кукурузы 2025 года.

Цены на фуражную кукурузу — за сколько можно купить тонну 28 марта

Зерно фуражной кукурузы используется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется за границу, поэтому культура является экономически выгодной, как для страны, так и для аграриев.

Между тем средние цены на фуражную кукурузу с 20 марта, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, демонстрируют тренд к снижению.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: как менялись цены на фуражную кукурузу

Так, самой низкой цена была 20 числа — 9 260 грн за тонну, однако в последующие дни фуражная кукуруза дорожала. Уже 25 марта цены на кукурузу достигли максимальной пока отметки в 9 316 грн, но уже 28 марта тонна культуры подешевела до 9 270 грн.

Напомним, 27 марта в украинском МИД прокомментировали информацию о возобновлении Черноморской зерновой инициативы. По словам спикера ведомства Георгия Тихого, заявления об этом звучали со стороны РФ, однако они не имеют под собой никаких оснований.

Также мы рассказывали, какой агрокультурой выгодно торговать в конце марта. Это не пшеница или ячмень, которые всегда пользуются спросом как на украинском агрорынке, так и за рубежом.