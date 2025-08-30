Ціни на зерно в Україні — яка ситуація на аграрному ринку в останні дні літа

Збір врожаю. Фото: УНІАН

На ринку пшениці в Україні розпочалася сезонна кореляція цін. Зміни стосуються здебільшого, продовольчого зерна, тоді як на фуражну пшеницю зберігається стабільно високий попит.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Детальніше про цінову ситуацію на продовольчу та фуражну пшеницю

Експортна активність щодо продовольчої пшениці сповільнилася, оскільки знизився попит на традиційних ринках. Експерти вважають, що до кінця тижня продовольча пшениця продовжить дешевшати.

Примітно, що попит на фуражну пшеницю продовжує зростати, зокрема як на найдешевше кормове зерно станом на зараз. Однак існує ймовірність, що вже у перший місяць осені різниця між вартістю продовольчої та фуражної пшениці майже зникне. Подальша динаміка залежатиме від стабілізації попиту та ринкової активності у жовтні.

Скільки коштує тонна фуражної пшениці у серпні

Станом на п'ятницю, 29 серпня тонна фуражної пшениці коштує 9 064 гривні. Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, вартість цього виду зерна змінювалася впродовж останніх восьми днів.

Ціни на фуражну пшеницю. Скриншот: Tripoli.land

Так, з четверга, 21 серпня вартість тонни фуражної пшениці була на рівні 9 109 гривень. Ціновий спад розпочався з 23 серпня, коли зерно подешевшало до 9 056 гривень за тонну. Ціни продовжували знижуватися у наступні дні, допоки не досягли свого значення у 9 064 гривні.

Нагадаємо, наприкінці серпня на агроринку в Україні почав дорожчати ячмінь. Аналітики пояснили, з чим це пов'язано.