Цены на зерно в Украине — какая ситуация на аграрном рынке в последние дни лета

На рынке пшеницы в Украине началась сезонная корреляция цен. Изменения касаются в основном, продовольственного зерна, тогда как на фуражную пшеницу сохраняется стабильно высокий спрос.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского аграрного совета (ВАР).

Подробнее о ценовой ситуации на продовольственную и фуражную пшеницу

Экспортная активность по продовольственной пшенице замедлилась, поскольку снизился спрос на традиционных рынках. Эксперты считают, что до конца недели продовольственная пшеница продолжит дешеветь.

Примечательно, что спрос на фуражную пшеницу продолжает расти, в частности как на самое дешевое кормовое зерно по состоянию на сейчас. Однако существует вероятность, что уже в первый месяц осени разница между стоимостью продовольственной и фуражной пшеницы почти исчезнет. Дальнейшая динамика будет зависеть от стабилизации спроса и рыночной активности в октябре.

Сколько стоит тонна фуражной пшеницы в августе

По состоянию на пятницу, 29 августа тонна фуражной пшеницы стоит 9 064 гривны. Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, стоимость этого вида зерна менялась в течение последних восьми дней.

Цены на фуражную пшеницу. Скриншот: Tripoli.land

Так, с четверга, 21 августа стоимость тонны фуражной пшеницы была на уровне 9 109 гривен. Ценовой спад начался с 23 августа, когда зерно подешевело до 9 056 гривен за тонну. Цены продолжали снижаться в последующие дни, пока не достигли своего значения в 9 064 гривны.

