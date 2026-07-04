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Головна Фінанси Ціни на зерно у липні: яка культура подешевшала на 200 гривень

Ціни на зерно у липні: яка культура подешевшала на 200 гривень

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: як подешевшав ячмінь у липнні
Комбайн в полі, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовують знижуватися ціни на ячмінь. Зернова дешевшає під впливом декількох факторів. Найближчий часом ця тенденція на агроринку збережеться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентсво АПК-Інформ

Ситуація на агроринку у липні

Як зазначається, ціни на ячмінь знижуються через:

  • збиральну кампанію;
  • збільшення пропозицій зернової на ринку;
  • стриманий попит більшості споживачів;
  • відповідна динаміка на експортному напрямку.

Станом на 3 липня ціни попиту на фуражний ячмінь тримаються на рівні від 8 000 до 9 500 гривень за тонну. Минулого тижня зернова коштування дорожче на 500 гривень.

Ціни на ячмінь

На внутрішньому ринку ціни на ячмінь теж не стоять на місці. Так, як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна ячмень за тиждень стала дешевшою майже на 200 гривень. 

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Станом на 4 липня на тонну зернової на агроринку встановлено середній цінник у 8 395 гривень. Натомість ще 26 червня ячмінь кощтував 8 593 гривні за тонну. 

Як розповідали Новини.LIVE, ціни на ріпак теж знижуються. На внутрішньому українському ринку тонна ріпаку коштує понад 24 000 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що жнива вплинули на ціни на пшеницю. Наприкінці червня зернова подешевшала на понад 100 гривень за тонну. Покупці вже очікуують на поставки зерна нового врожаю. 

ціни в Україні ціни на зерно ціни на ячмінь
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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